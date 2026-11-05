Como thắng 9-1, Carrick bỗng được CĐV MU tung hô

Thất bại 1-4 trước Como của MU bất ngờ được nhìn nhận theo cách khác sau khi đội bóng Italy vùi dập Lens với tỷ số không tưởng 9-1 tại Champions League rạng sáng 5/11.

Como khiến Carrick được nhìn nhận theo cách khác.

Đội bóng của HLV Cesc Fabregas tiếp tục gây chấn động châu Âu bằng màn trình diễn áp đảo trước Lens. Chiến thắng với cách biệt 8 bàn giúp Como cân bằng kỷ lục về trận thắng đậm nhất lịch sử Champions League. Trước đó, Liverpool đánh bại Besiktas 8-0 năm 2007, trong khi Real Madrid cũng hủy diệt Malmo với tỷ số tương tự năm 2015.

Chiến thắng càng khẳng định vị thế của Como. Đội bóng Italy hiện đứng thứ tư tại Champions League, xếp giữa Barcelona và Arsenal. Ở Serie A, thầy trò Fabregas cũng chiếm vị trí thứ tư, chỉ kém đội đầu bảng 5 điểm.

Màn trình diễn ấy khiến nhiều CĐV MU nhìn lại thất bại 1-4 trước Como theo cách hài hước. Trên mạng xã hội, không ít người thậm chí dành lời khen cho Michael Carrick vì giúp đội nhà hạn chế số bàn thua trước đối thủ đang thăng hoa.

Một CĐV viết: "Chúng ta chỉ để đội bóng quái vật Como ghi 4 bàn. Carrick thực sự bị đánh giá thấp". Người khác bình luận: "Carrick hạn chế siêu đội hình Como chỉ ghi được 4 bàn". Một ý kiến thậm chí cho rằng MU không tệ như những gì người hâm mộ từng nghĩ sau trận thua đó.

Trong khi đó, Bruno Fernandes cũng lên tiếng làm rõ mối quan hệ với Carrick sau những đồn đoán về mâu thuẫn giữa hai người. Tiền vệ người Bồ Đào Nha từng công khai chỉ trích chiến thuật của HLV sau thất bại trước Como và sau đó phải ngồi dự bị ở trận gặp Chelsea.

Sau chiến thắng 3-2 trước Roma, Bruno khẳng định không có cuộc đối thoại đặc biệt nào nhằm giải quyết bất đồng như truyền thông đồn đoán. Anh thừa nhận việc bị Carrick loại khỏi đội hình xuất phát là quyết định hợp lý, thậm chí có thể xem như hình phạt cho những phát biểu trước đó.