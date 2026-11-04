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Thể thao

Hình ảnh trái ngược của Cunha

  • Thứ tư, 4/11/2026 06:08 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Rạng sáng 4/11, Matheus Cunha trải qua những phút giây trái ngược khi lập cú đúp giúp MU ngược dòng đánh bại AS Roma 3-2 thuộc lượt trận thứ 4 vòng phân hạng Champions League.

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Matheus Cunha trở thành nhân vật đặc biệt trong chiến thắng 3-2 của MU trước Roma ngay tại sân nhà Old Trafford, qua đó chấm dứt chuỗi 9 trận không thắng trên mọi đấu trường.
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MU bước vào giờ nghỉ trong tình cảnh khó khăn khi bị Roma dẫn trước 2-0. Màn trình diễn bạc nhược khiến các cầu thủ chủ nhà bị chính CĐV nhà la ó khi rời sân. Tuy nhiên, cục diện thay đổi hoàn toàn sau giờ nghỉ nhờ sự tỏa sáng của Cunha.
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"Quỷ đỏ" được trao cơ hội rút ngắn cách biệt khi Cunha bị phạm lỗi trong vùng cấm. Bruno Fernandes ban đầu không thể đánh bại thủ môn đối phương trên chấm 11 m, nhưng trọng tài cho đội chủ nhà thực hiện lại do cầu thủ Roma xâm nhập vùng cấm quá sớm. Ở lần sút thứ hai, đội trưởng người Bồ Đào Nha không mắc sai lầm.
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Bàn thắng mở ra màn ngược dòng cho MU. Cunha sau đó liên tiếp lập công hai lần chỉ trong ba phút, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 3-2 và khiến các khán đài sân Old Trafford bùng nổ.

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Cựu tiền đạo Wolves phấn khích đến mức cởi áo, nhảy lên khu vực khán đài để chia vui cùng người hâm mộ.
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Tuy nhiên, màn ăn mừng quá khích khiến Cunha phải nhận thẻ vàng đầu tiên. Chưa dừng lại ở đó, anh tiếp tục có pha vào bóng nguy hiểm với Leonardo Balerdi chỉ ít phút sau. Trọng tài lập tức rút thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với một tấm thẻ đỏ dành cho chân sút người Brazil.
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Cunha vì thế không thể tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc người hùng. MU phải chơi thiếu người trong những phút cuối, nhưng vẫn bảo toàn chiến thắng 3-2.

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Đây mới là lần thứ ba thầy trò Michael Carrick giành chiến thắng ở mùa giải năm nay.

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Cunha khép lại trận đấu với cảm xúc trái ngược. Anh là người hùng đưa MU thoát khỏi bờ vực thất bại và suýt trở thành tội đồ khiến đội nhà phải chơi thiếu người.

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Minh Nghi

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