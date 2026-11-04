Hình ảnh trái ngược của Cunha

"Quỷ đỏ" được trao cơ hội rút ngắn cách biệt khi Cunha bị phạm lỗi trong vùng cấm. Bruno Fernandes ban đầu không thể đánh bại thủ môn đối phương trên chấm 11 m, nhưng trọng tài cho đội chủ nhà thực hiện lại do cầu thủ Roma xâm nhập vùng cấm quá sớm. Ở lần sút thứ hai, đội trưởng người Bồ Đào Nha không mắc sai lầm.