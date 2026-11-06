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Thể thao

Bruno Fernandes không thiếu bến đỗ nếu rời MU

  • Thứ sáu, 6/11/2026 06:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một loạt các đội bóng hàng đầu đều bày tỏ sự quan tâm đến Bruno Fernandes trong bối cảnh tương lai của đội trưởng Manchester United ngày càng bất ổn.

Bruno Fernandes được nhiều đội bóng lớn chú ý. Ảnh: Reuters.

Bruno Fernandes có thể rời Manchester United ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2027. Ở tuổi 32, tiền vệ người Bồ Đào Nha đang đối mặt nhiều bất ổn tại Old Trafford. Những căng thẳng gần đây, đặc biệt sau các chỉ trích nhắm vào HLV Michael Carrick, khiến khả năng chia tay MU được nhắc đến nhiều hơn.

Theo Fichajes, Atletico Madrid đang theo dõi sát tình hình của Bruno Fernandes. Giám đốc Thể thao Mateu Alemany quan tâm đến thương vụ này, trong khi HLV Diego Simeone cũng đánh giá cao khả năng đưa tiền vệ người Bồ Đào Nha về sân Metropolitano.

Atletico muốn tận dụng khả năng sáng tạo và tổ chức lối chơi của Bruno Fernandes. Anh được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa tuyến giữa và hàng công. Dù vậy, đội bóng Tây Ban Nha chưa gửi đề nghị chính thức. MU vẫn có quyền kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng với tiền vệ này đến tháng 6/2028.

AC Milan cũng nhập cuộc khi Calciomercato cho biết đội bóng Italy đang quan tâm đến đội trưởng MU. Đáng chú ý, HLV Ruben Amorim được cho là ủng hộ kế hoạch tái hợp cậu học trò cũ.

Mức phí giải phóng hợp đồng của Bruno Fernandes dành cho các CLB nước ngoài được ước tính khoảng 65 triệu euro. Con số này có thể tạo điều kiện cho các bên đàm phán. Tuy nhiên, mức lương thực nhận 10,2 triệu euro mỗi năm của tiền vệ 32 tuổi là rào cản không nhỏ với Milan.

Ngoài châu Âu, Saudi Arabia vẫn là điểm đến tiềm năng. Một số đội bóng tại đây từng theo đuổi Bruno Fernandes và có thể đưa ra những đề nghị hấp dẫn về tài chính.

MU chưa có động thái cho thấy sẵn sàng để đội trưởng ra đi giữa mùa. Tuy nhiên, nếu mối quan hệ giữa hai bên tiếp tục xấu đi, Bruno Fernandes vẫn có nhiều lựa chọn cho chặng tiếp theo trong sự nghiệp.

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Đào Trần

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