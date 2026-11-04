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Thể thao

Rooney chê Bruno vô trách nhiệm

  • Thứ tư, 4/11/2026 07:52 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bất chấp màn lội ngược dòng kịch tính khi Manchester United đánh bại AS Roma với tỷ số 3-2, Wayne Rooney vẫn gay gắt chỉ trích Bruno Fernandes vì lười phòng ngự.

Wayne Rooney không hài lòng với Bruno Fernandes. Ảnh: Reuters.

Bình luận trên kênh Amazon Prime trong giờ nghỉ giải lao, cựu tiền đạo "Quỷ đỏ" bày tỏ sự thất vọng tột cùng với tinh thần thi đấu của đàn em khi đội nhà để thủng lưới 2 bàn chỉ sau 17 phút đầu trận.

Phân tích bàn mở tỷ số của Matias Soule bắt nguồn từ việc Diogo Dalot dâng cao, Rooney nhấn mạnh lỗi thuộc về Fernandes: "Nếu chơi theo một hệ thống, khi Dalot dâng lên, Bruno phải lùi về trám vào vị trí đó".

"Cậu ấy là đội trưởng của câu lạc bộ, phải chạy về và gánh vác trách nhiệm. Bạn ở trong một tập thể. Ngay cả khi không thích, bạn vẫn bắt buộc phải chạy về bọc lót. Đội bóng lúc đó hoàn toàn cạn kiệt niềm tin và rệu rã".

Sự hớ hênh trong khâu tổ chức tiếp tục khiến MU chịu bàn thua thứ hai khi Ayden Heaven để bóng chạm tay trong vòng cấm, tạo điều kiện cho Donyell Malen sút phạt đền thành công. Màn trình diễn thảm hại ở 45 phút đầu đẩy Michael Carrick vào bờ vực sa thải giữa bối cảnh câu lạc bộ trải qua khởi đầu mùa giải tệ nhất kể từ thập niên 1980.

Sang hiệp hai, Fernandes nhen nhóm hy vọng bằng bàn rút ngắn cách biệt trên chấm 11 m ở lần sút lại. Bước ngoặt trận đấu sau đó hoàn toàn thuộc về Matheus Cunha với cú đúp chóng vánh chỉ trong vòng 3 phút cuối trận.

Dù chân sút người Brazil bị truất quyền thi đấu do nhận liên tiếp hai thẻ vàng, MU vẫn bảo toàn chiến thắng 3-2 nghẹt thở trong thế thiếu người. Chiến thắng nhọc nhằn giúp thầy trò Carrick tạm thời vươn lên vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng Champions League.

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Huy Trưởng

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  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

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