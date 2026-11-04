Fan MU nổi giận với Dalot

Hậu vệ Diogo Dalot trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ MU sau màn trình diễn đáng thất vọng trong hiệp một trước Roma.

Dalot vướng chỉ trích.

Rạng sáng 4/11, MU khởi đầu trận đấu với Roma tại vòng phân hạng Champions League theo cách không thể tệ hơn. Đội chủ sân Old Trafford liên tục để đối thủ khai thác những khoảng trống nơi hàng phòng ngự, trong đó Dalot là một trong những cầu thủ gây thất vọng nhất.

Phút đầu trận, hậu vệ người Bồ Đào Nha mắc sai lầm nghiêm trọng trong tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số của Roma. Khi đội khách thực hiện đường chuyền chuyển hướng tấn công, Dalot không kịp phản ứng và để Matias Soule có quá nhiều khoảng trống bên cánh phải.

Tiền vệ người Argentina thoải mái nhận bóng, hướng về khung thành rồi đánh bại thủ môn Senne Lammens. Những đoạn video quay chậm sau đó cho thấy Dalot gần như đứng ngoài tình huống phòng ngự quan trọng này. Dù nỗ lực chạy về, hậu vệ 27 tuổi vẫn không thể ngăn cản đối phương ghi bàn.

Bàn thua đầu tiên xuất phát từ cánh của Dalot.

Màn trình diễn thiếu thuyết phục của Dalot nhanh chóng khiến người hâm mộ MU nổi giận. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV công khai yêu cầu ban huấn luyện thay thế hậu vệ người Bồ Đào Nha.

Một người bình luận: "Amad Diallo, Dalot và Ayden Heaven có màn trình diễn thảm họa. Thật sự quá tệ". Một ý kiến khác thẳng thắn nhận xét: "Không thể tiến lên với Dalot trong đội hình này".

Thậm chí, một số người hâm mộ còn đề xuất đưa hậu vệ trẻ Harry Amass vào sân thay Dalot ngay trong hiệp một. Sự thất vọng càng tăng cao khi MU tiếp tục nhận bàn thua thứ hai chỉ vài phút sau đó.

Chứng kiến màn trình diễn bạc nhược của đội chủ nhà, huyền thoại Premier League, Alan Shearer dùng từ "đáng xấu hổ" để mô tả MU khi bình luận trên Amazon Prime. Các khán đài Old Trafford cũng vang lên những tiếng la ó khi cầu thủ hai đội bước vào giờ nghỉ.

Dù vậy, MU đã tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục trong hiệp hai. Matheus Cunha trở thành người hùng khi ghi hai bàn thắng quan trọng ở cuối trận, giúp HLV Michael Carrick tránh khỏi một thất bại đáng quên.

Trong cơn phấn khích sau bàn thắng quyết định, Cunha lao vào khu vực khán đài để ăn mừng và sau đó phải nhận thẻ đỏ. Dù vậy, chiến thắng 3-2 vẫn giúp MU có một đêm đáng nhớ, bất chấp màn trình diễn đáng quên của Dalot trong 45 phút đầu tiên.

MU có thay Carrick cũng chẳng giải quyết được vấn đề Khởi đầu tệ hại của MU trong mùa 2026/27 không chỉ đến từ Michael Carrick, mà còn bắt nguồn từ những bất ổn ở thượng tầng.