Dàn sao MU mất đặc quyền dưới thời Pochettino

Theo The Sun, Mauricio Pochettino sẽ áp đặt yêu cầu thể lực khắt khe hơn cho các cầu thủ MU nhằm khắc phục các chỉ số kém cỏi dưới thời Michael Carrick.

Mauricio Pochettino muốn các cầu thủ MU tăng cường thể lực. Ảnh: Reuters.

Bước đi trọng tâm của chiến lược gia người Argentina là áp dụng các buổi tập hồi phục bắt buộc vào ngày sau mỗi trận đấu. Biện pháp này nhằm chấn chỉnh nền tảng thể chất của đội bóng sau giai đoạn các cầu thủ bộc lộ nhiều thông số thể lực yếu kém.

Lịch tập mới cũng trái ngược với cách làm của Carrick, người vốn thường xuyên cho các học trò ngày nghỉ. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh các chỉ số vận động của MU tại Premier League đang ở mức thấp.

Theo thống kê, đội bóng hiện đứng thứ 19 giải đấu về tổng quãng đường di chuyển. Ở hạng mục quãng đường chạy với tốc độ cao, "Quỷ đỏ" xếp vị trí thứ 17. Bên cạnh đó, chỉ số tốc độ tối đa trung bình của toàn đội cũng đứng thứ 19.

Toàn bộ các thông số chuyên môn này đều sụt giảm mạnh so với giai đoạn nửa sau mùa giải 2025/2026 dưới sự dẫn dắt của chính Carrick. Song song với việc thay đổi chế độ hồi phục sau trận đấu, Pochettino sẽ có thêm nhân sự chuyên trách cho công tác cải thiện thể chất của đội bóng.

Cụ thể, nhà cầm quân 54 tuổi sẽ làm việc cùng con trai là Sebastiano Pochettino tại sân Old Trafford. Sebastiano đã gắn bó và đồng hành cùng cha mình kể từ quãng thời gian cả hai làm việc tại Tottenham Hotspur. Ông sẽ tập trung trực tiếp vào mảng thể lực của các cầu thủ nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe mà vị chiến lược gia người Argentina sắp thiết lập.

Dự kiến, Pochettino sẽ chính thức dẫn dắt MU sau ngày 18/11, thời điểm ông hoàn thành nhiệm vụ cùng đội tuyển Mỹ.

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