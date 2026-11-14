MU tiếp tục mất người trước khi Pochettino ra mắt

Patrick Dorgu phải rời đội tuyển Đan Mạch do chấn thương ngay trước thời điểm HLV Mauricio Pochettino chuẩn bị bắt tay vào công việc ở MU.

MU mất quân trước ngày Pochettino tiếp quản. Ảnh: Reuters.

MU thấp thỏm chờ kết quả kiểm tra tình trạng của Dorgu sau khi hậu vệ 22 tuổi buộc phải rút khỏi tuyển Đan Mạch. Cầu thủ này không vượt qua bài kiểm tra thể lực của ban huấn luyện đội tuyển và được trả về CLB để tiếp tục quá trình hồi phục.

Theo bác sĩ tuyển Đan Mạch Morten Boesen, Dorgu chưa đạt yêu cầu thể trạng để tham dự hai trận đấu trong đợt tập trung này. Ông cho biết: "Chúng tôi tiến hành một loạt bài kiểm tra nhưng Dorgu chưa đạt trạng thái thể lực đủ tốt. Cậu ấy cần thêm thời gian hồi phục sau chấn thương, vì vậy chúng tôi quyết định để cầu thủ trở về CLB tiếp tục quá trình điều trị".

Đây là thông tin không mấy tích cực với MU, bởi Dorgu vừa trở lại thi đấu sau quãng thời gian dài vắng mặt vì chấn thương gân kheo. Vấn đề xuất hiện trong trận gặp Xứ Wales hồi tháng 9 và khiến hậu vệ người Đan Mạch phải nghỉ thi đấu nhiều tuần.

Dorgu góp mặt trong trận hòa 4-4 với Aston Villa cuối tuần trước. Tính từ đầu mùa, cầu thủ 22 tuổi có 7 lần ra sân trên mọi đấu trường, ghi một bàn và đóng góp ba kiến tạo. Khả năng thi đấu đa năng bên hành lang trái giúp anh trở thành một phương án đáng chú ý trong đội hình MU.

Việc Dorgu chấn thương ít nhiều khiến HLV Mauricio Pochettino đau đầu với bài toán nhân sự. Nhà cầm quân người Argentina được công bố là HLV trưởng mới của MU hôm 13/1, thay thế Michael Carrick. Tuy nhiên, ông chỉ có thể trực tiếp tiếp quản đội bóng sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng tuyển Mỹ với hai trận gặp Haiti vào các ngày 14 và 17/11.

Trận ra mắt của Pochettino trên cương vị HLV MU dự kiến diễn ra ngày 22/11 khi đội bóng làm khách trên sân Anfield của Liverpool. Đây được xem là màn khởi đầu đầy thử thách đối với chiến lược gia từng dẫn dắt Tottenham và Chelsea.