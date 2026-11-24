Truyền thông Bỉ thừa nhận đội nhà lép vế toàn diện trước Mali, đối thủ cuối cùng của U17 Việt Nam tại vòng bảng World Cup 2026.

U17 Mali thể hiện sức mạnh vượt trội trước đương kim á quân châu Âu.

Thất bại 1-2 trước Mali ở lượt trận thứ hai bảng G, U17 World Cup 2026 hôm 23/11 khiến truyền thông Bỉ không khỏi thất vọng. Dù sở hữu lực lượng được đánh giá cao và mang vị thế đương kim á quân châu Âu, U17 Bỉ gần như không thể triển khai lối chơi trước đại diện châu Phi. Tờ VoetbalNieuws nhận định trận thua trước Mali kéo U17 Bỉ trở về thực tại.

Trước khi giải đấu khởi tranh, bóng đá Bỉ đặt nhiều kỳ vọng vào lứa cầu thủ này, thậm chí hướng đến tham vọng vô địch. Tuy nhiên, màn trình diễn trước Mali cho thấy khoảng cách đáng kể giữa hai đội.

Theo thống kê được VoetbalNieuws đăng tải, Mali kiểm soát bóng 60% và thực hiện 19 pha dứt điểm, trong khi Bỉ chỉ có 3 cú sút. Tờ báo cho rằng cách biệt tỷ số có thể lớn hơn nếu các chân sút Mali tận dụng tốt cơ hội.

Trong khi đó, Sporza mô tả thất bại của U17 Bỉ là cú sốc lớn. Đội bóng của HLV Sven Vermant thường xuyên thất thế trong các pha tranh chấp, gặp khó khăn khi giữ bóng và không thể thoát khỏi sức ép liên tục của đối phương. Những điều chỉnh về nhân sự cũng không giúp Bỉ cải thiện thế trận.

Trang Circus Daily đặc biệt ấn tượng với nền tảng thể chất và kỹ thuật của các cầu thủ Mali. Chỉ trong hiệp một, đại diện châu Phi thực hiện tới 13 pha dứt điểm. Mali cũng hai lần đưa bóng tìm đến cột dọc trong trận đấu. Những con số này phần nào cho thấy thách thức đang chờ đợi U17 Việt Nam.

Sau hai lượt trận, Mali ghi 5 bàn, chỉ thủng lưới một lần và thực hiện tổng cộng 48 pha dứt điểm. Đại diện châu Phi không chỉ sở hữu những cầu thủ giàu tốc độ, sức mạnh mà còn cho thấy khả năng kiểm soát và áp đặt thế trận trước các đối thủ.

Với 6 điểm tuyệt đối, Mali chắc chắn đứng đầu bảng G và giành vé vào vòng knock-out. Bỉ đứng thứ hai với 3 điểm, trong khi Việt Nam và New Zealand cùng có một điểm. Việc Mali sớm hoàn thành mục tiêu vòng bảng mở ra khả năng đội bóng này xoay tua lực lượng ở lượt cuối.

Tuy nhiên, trước những gì đại diện châu Phi thể hiện, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn phải chuẩn bị cho một trận đấu đặc biệt khó khăn lúc 20h ngày 26/11.