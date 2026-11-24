U17 World Cup đã xác định được 6 đội tuyển giành vé vào vòng knock-out sớm một lượt trận.

U17 Tây Ban Nha thể hiện sức mạnh vượt trội. Ảnh: FIFA.

Sự vượt trội được thể hiện rõ ràng ở các bảng đấu khi U17 Hàn Quốc (Bảng B), U17 Hy Lạp (Bảng A), U17 Uruguay (Bảng D), U17 Italy (Bảng E), U17 Tây Ban Nha (Bảng H) và U17 Mali (Bảng G) đều duy trì mạch thắng tuyệt đối sau hai lượt trận đầu tiên.

U17 Mali là đội duy nhất đã chắc chắn chiếm ngôi nhất bảng G nhờ hơn U17 Bỉ về chỉ số đối đầu, trong khi 5 đội còn lại cũng chắc chắn ở một trong hai vị trí dẫn đầu bảng đấu của mình.

Cục diện giành 26 tấm vé còn lại đang diễn ra cực kỳ gay cấn. Do giải đấu áp dụng thể thức lấy hai đội nhất nhì mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, cơ hội vẫn đang chia đều cho nhiều cái tên.

Các đội bóng như U17 Ecuador, U17 Australia, U17 Senegal và U17 Croatia hiện đã bỏ túi 4 điểm, chạm một tay vào tấm vé đi tiếp. Trong khi đó, những ông lớn như U17 Brazil, U17 Argentina, U17 Pháp và U17 Đức đều đang nắm quyền tự quyết.

Tại bảng G, nơi U17 Việt Nam đang tạm xếp thứ 3 với 1 điểm sau khi cầm hòa U17 New Zealand với tỷ số 3-3, đoàn quân của Cristiano Roland sẽ bước vào trận đấu "sinh tử" gặp U17 Mali vào ngày 26/11.

Để chắc chắn lọt vào vòng knock-out, U17 Việt Nam bắt buộc phải hướng tới một chiến thắng để có 4 điểm. Trong trường hợp giành được một kết quả hòa, đại diện Đông Nam Á sẽ có 2 điểm và phải chờ đợi tấm vé vớt dành cho nhóm các đội đứng thứ ba có thành tích tốt.

Cục diện U17 World Cup sau hai lượt trận. Ảnh: FIFA.

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Highlights U17 Việt Nam 3-3 U17 New Zealand Tối 23/11, U17 Việt Nam hòa U17 New Zealand với tỷ số 3-3 tại lượt trận thứ hai bảng G U17 World Cup 2026.