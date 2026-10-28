U17 Việt Nam thắng đậm đội bóng trung học Hàn Quốc

U17 Việt Nam đánh bại CLB Shinpyeong với tỷ số 4-2 trong trận đấu tập cuối cùng tại Hàn Quốc diễn ra chiều 28/10, hoàn tất giai đoạn chuẩn bị trước thềm FIFA U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam hoàn tất giai đoạn chuẩn bị cho U17 World Cup 2026.

Shinpyeong là đội bóng thuộc trường trung học có thành tích đáng chú ý tại Hàn Quốc, từng vô địch Giải bóng đá Trung học toàn quốc mùa xuân năm 2026. Đây được xem là đối thủ phù hợp để U17 Việt Nam tiếp tục kiểm nghiệm lực lượng, hoàn thiện các phương án chiến thuật trước khi bước vào giải đấu thế giới.

Thực tế, U17 Việt Nam khởi đầu không thuận lợi khi để đối phương mở tỷ số ngay phút thứ 10. Tuy nhiên, các học trò của HLV Cristiano Roland nhanh chóng tìm được bàn gỡ. Phút 17, Sỹ Bách đi bóng bên cánh phải, vượt qua cầu thủ đối phương trước khi căng ngang để Đại Nhân băng vào đệm bóng cận thành, đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Sau đó, Quý Vương ghi bàn giúp U17 Việt Nam vượt lên dẫn 2-1. Dù vậy, trước khi hiệp một khép lại, Shinpyeong được hưởng phạt đền và tận dụng thành công để quân bình tỷ số 2-2.

Sang hiệp hai, U17 Việt Nam tiếp tục duy trì thế chủ động và tạo ra khác biệt bằng hai bàn thắng. Phút 68, Trí Dũng lập công, đưa đội khách vượt lên dẫn 3-2. 8 phút sau, Mạnh Quân ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho đại diện Việt Nam. Kết quả này giúp thầy trò HLV Cristiano Roland khép lại chuyến tập huấn bằng màn trình diễn tích cực, hướng tới vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026.

Trong các trận đấu tập tại Hàn Quốc, ban huấn luyện ưu tiên thử nghiệm nhân sự, đánh giá khả năng vận hành lối chơi và tăng cường sự phối hợp giữa các vị trí. Vì vậy, kết quả không phải mục tiêu duy nhất của chuyến tập huấn, mà quan trọng hơn là giúp đội tuyển tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện khâu chuẩn bị.

Theo kế hoạch, ngày 29/10, U17 Việt Nam trở về nước và tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Đến ngày 6/11, đội dự kiến sang UAE tập huấn, thi đấu giao hữu trước khi di chuyển đến Qatar dự VCK FIFA U17 World Cup 2026.