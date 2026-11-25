Không chỉ là trợ lý của HLV trưởng Guus Hiddink, ông Park còn trở thành cầu nối giữa HLV người Hà Lan với các cầu thủ Hàn Quốc trong hành trình lịch sử tại World Cup 2002.

Park Hang-seo luôn có trách nhiệm với bổn phận của mình và chỉ chuyên tâm hướng về phía trước. Ông không sốt ruột tìm kiếm vị trí tốt nhất mà tập trung vào công việc của bản thân và chuyên chú làm đầy túi khôn của mình. Đó mới chính là sự chân thành. Sau khi không góp mặt tại World Cup tổ chức ở Pháp năm 1998, tới năm 2002, Park Hang-seo lại được chọn vào ban huấn luyện đội tuyển quốc gia tham dự World Cup Hàn Quốc - Nhật Bản cũng nhờ ông đã từng có kinh nghiệm ở World Cup 1994. Việc này được quyết định trước cả khi Guus Hiddink trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Hàn Quốc.

Nếu trước kia, Park Hang-seo chỉ là đàn em ít tuổi nhất trong ban huấn luyện đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 1994, thì trong trận giao hữu giữa đội tuyển Hàn Quốc và đội tuyển Nhật Bản diễn ra vào tháng 12/2000, trận bóng mà Guus Hiddink cũng đến để quan sát, Park Hang-seo đã trực tiếp xây dựng chiến thuật và chỉ đạo huấn luyện. Guus Hiddink đã tới cùng với huấn luyện viên Pim Verbeek và điều phối viên kỹ thuật Jan Roelfs. Sau đó, ban huấn luyện đội tuyển quốc gia tại kỳ World Cup 2002 đã hình thành đầy đủ với sự gia nhập của chuyên gia phân tích Afshin Ghotbi, huấn luyện viên thể lực Raymond Verheijen... Ngoài Park Hang-seo, trong thành phần ban huấn luyện khi ấy còn có hai người Hàn Quốc là huấn luyện viên Jung Hae Seong và huấn luyện viên thủ môn Kim Hyun Tae.

HLV Park Hang-seo từng là thành viên ban huấn luyện tuyển Hàn Quốc dưới thời HLV Guus Hiddink tại World Cup 2002, giải đấu mà Hàn Quốc vào đến bán kết. Ảnh: The Chosun Ilbo.

Tiếng nói của trợ lý huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo khi ấy rất có trọng lượng trong ban huấn luyện. Có thể nhận thấy vị trí quan trọng của Park Hang-seo trong vai trò là cầu nối giữa vị huấn luyện viên trưởng người Hà Lan với các cầu thủ Hàn Quốc qua cách ăn mừng bàn thắng của cầu thủ Hwang Seon Hong trong trận đấu với đội tuyển Phần Lan. Sau khi ghi một bàn thắng rất quan trọng, Hwang Seon Hong đã chạy thẳng tới băng ghế chỉ đạo và ôm chầm lấy Park Hang-seo chứ không phải là ông Guus Hiddink.

Đó là một cảnh tượng chớp nhoáng nhưng ngay lập tức cho thấy mối liên kết gắn bó mà Park Hang-seo đã tạo dựng được với các cầu thủ Hàn Quốc trong giai đoạn chuẩn bị bước vào World Cup 2002. Để có thể giao tiếp thông suốt với huấn luyện viên trưởng Guus Hiddink, mỗi tuần khi ấy Park Hang-seo đã dành tới 4 buổi để học tiếng Anh với gia sư riêng. Mặc dù luôn có phiên dịch viên nhưng ông biết rằng việc nói chuyện trực tiếp là rất cần thiết và phải học tiếng Anh thì mới có thể học hỏi và tiếp thu được nhiều điều hơn. Mặc dù luôn tự nhận mình không giỏi tiếng Anh, nhưng Park Hang-seo vẫn cố gắng tối đa để giao tiếp trực tiếp bằng ngôn ngữ hình thể, ra dấu hiệu bằng tay, cùng với việc kết hợp sử dụng từ ngữ. Đây cũng là một chi tiết cho thấy tinh thần quyết tâm cao độ của ông. Park Hang-seo cũng chia sẻ rằng sau huấn luyện viên Kim Ho thì huấn luyện viên Guus Hiddink là người thứ hai có ảnh hưởng lớn nhất tới sự nghiệp huấn luyện của ông.

"Chính việc gặp gỡ Guus Hiddink vào năm 2002 đã cho tôi cơ hội phát triển và trở thành một nhà cầm quân thực thụ. Nhờ được làm việc với Hiddink nên tôi đã có thể vỡ vạc ra ‘À, hóa ra người lãnh đạo là phải thế này đây’, tôi nghĩ rằng đó là khoảng thời gian mà tôi thay đổi rất nhiều. Thời đó chưa có các loại chứng chỉ xếp hạng C, hạng B, hạng A, hạng P đối với huấn luyện viên bóng đá, cũng chưa hình thành hệ thống chính quy như bây giờ. Để làm công tác huấn luyện thì việc học hỏi phụ thuộc hoàn toàn vào những gì tiếp thu được từ huấn luyện viên trưởng tại sân tập, không giống như chương trình đào tạo bài bản ngày nay. Việc đó cũng gần như là tự học vậy, cho đến khi tôi gặp Guus Hiddink và học được từ ông tính kiên nhẫn, bền bỉ không bỏ cuộc và tầm quan trọng của việc lập kế hoạch khi là một người dẫn dắt".