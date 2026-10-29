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Thể thao

Lá phiếu khác biệt ở Quả bóng vàng 2026

  • Thứ năm, 29/10/2026 10:36 (GMT+7)
  • 10:36 29/10/2026

Lá phiếu của đại diện Trung Quốc tại Quả bóng Vàng 2026 gây chú ý khi Lionel Messi đứng đầu, còn Kylian Mbappe chỉ xếp thứ năm.

Đại diện Trung Quốc chấm Messi cao điểm nhất trong cuộc đua Quả bóng vàng 2026.

Luo Ming, tổng biên tập Titan Sports và là đại diện duy nhất của Trung Quốc trong hội đồng bình chọn Quả bóng vàng 2026. Theo Foot Mercato, lựa chọn của ông khác biệt đáng kể so với kết quả chung cuộc.

Messi đứng đầu danh sách, theo sau lần lượt là Ousmane Dembele, Rodri, Harry Kane và Mbappe. Nhưng theo kết quả chung cuộc, Kane giành danh hiệu Quả bóng vàng, Mbappe xếp thứ hai và Lamine Yamal đứng ở vị trí thứ ba.

Luo Ming lý giải lựa chọn Messi bằng màn trình diễn tại World Cup 2026. Siêu sao Argentina ghi 8 bàn, có 4 kiến tạo và đóng vai trò quan trọng trong hành trình đưa đội tuyển vào chung kết.

Với Dembele, đại diện từ Trung Quốc đánh giá cao sự kết hợp giữa thành tích cá nhân và danh hiệu tập thể. Rodri được ghi nhận nhờ đóng góp nổi bật cho tuyển Tây Ban Nha.

Mbappe bị đẩy xuống vị trí thứ năm vì không giành danh hiệu lớn nào trong mùa giải được xét. Theo Luo Ming, thành tích cá nhân ấn tượng chưa đủ bù đắp khoảng trống về danh hiệu tập thể. Đây cũng là quan điểm từng được nhà báo Bertrand Latour nêu trên Canal+ và tiền vệ Gavi đề cập trước đó.

Lá phiếu cho thấy mỗi giám khảo có cách đánh giá riêng về mùa giải. Việc Luo Ming chọn Messi đứng đầu ở tuổi 39 tiếp tục cho thấy sức hút của siêu sao người Argentina.

Trong khi vị trí thứ năm của Mbappe phản ánh tầm quan trọng của danh hiệu tập thể trong cuộc đua Quả bóng vàng. Đáng chú ý, trong danh sách Top 5 mà đại diện Trung Quốc bình chọn, Yamal thậm chí còn không góp mặt.

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Đào Trần

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