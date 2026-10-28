Messi bị mỉa mai ở cuộc đua Quả bóng vàng 2026

Cựu tuyển thủ Morocco, Mehdi Benatia, đặt dấu hỏi về thứ hạng của Lionel Messi ở cuộc đua Quả bóng vàng 2026.

Messi bị mỉa mai khi chỉ thi đấu tại MLS. Ảnh: Reuters.

Ở lễ trao giải năm nay, Harry Kane lần đầu tiên giành Quả bóng vàng, vượt qua Kylian Mbappe và Lamine Yamal. Trong khi đó, Messi cán đích ở vị trí thứ năm. Kết quả này khiến Benatia không hài lòng, đặc biệt khi so sánh thành tích của các ứng viên trong suốt mùa giải.

Trong cuộc phỏng vấn với Foot Mercato, Benatia nhắc đến việc Messi chỉ thi đấu tại Mỹ để đặt câu hỏi về sự đánh giá của giới chuyên môn châu Âu. "Bạn dành cả năm ở Inter Miami rồi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 5 ư? Người hâm mộ bóng đá châu Âu xem Messi nhiều hơn Michael Olise sao?", Benatia phát biểu.

Cựu tuyển thủ Morocco sau đó thừa nhận Messi vẫn thể hiện đẳng cấp đáng nể tại World Cup 2026. Tuy nhiên, Benatia cho rằng màn trình diễn của cả tuyển Argentina cũng góp phần giúp siêu sao 39 tuổi tỏa sáng, qua đó đặt vấn đề về cơ sở để Messi được xếp cao trong cuộc bình chọn.

"Đúng là cậu ấy chơi xuất sắc tại World Cup và cả đội bóng thi đấu vì cậu ấy. Tôi dành mọi sự tôn trọng cho Messi, bởi cậu ấy cũng cùng thế hệ với chúng tôi. Nhưng làm sao có thể giải thích việc Messi đứng thứ 5?", Benatia nói thêm.

Không chỉ Messi, Rodri cũng trở thành đối tượng bị Benatia này chất vấn. "Làm sao Rodri có thể đứng thứ 4 khi cậu ấy chỉ thi đấu 4 tháng trong cả mùa giải?", Benatia đặt câu hỏi.

Những lời chỉ trích của Benatia làm dấy lên tranh luận về tính thuyết phục trong kết quả Quả bóng vàng 2026. Dù Messi và Rodri đều góp mặt trong top 5, thứ hạng của hai ngôi sao vẫn khiến nhiều người khó hiểu về cách đánh giá phong độ và đóng góp của các ứng viên trong suốt mùa giải.

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