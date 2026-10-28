Thêm tin dữ cho Arsenal sau trận thua muối mặt

Arsenal đối mặt với bài toán nhân sự nan giải trước chuyến làm khách trên sân Liverpool thuộc vòng 9 Premier League vào ngày 1/11.

Arsenal khủng hoảng lực lượng trước trận gặp Liverpool.

HLV Mikel Arteta xác nhận Declan Rice cùng hai trụ cột khác đang chạy đua với thời gian để kịp trở lại. Cơn bão chấn thương ập đến đúng lúc đội bóng thành London trải qua cú sốc bị đội bóng hạng tư Fleetwood Town loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh sau loạt sút luân lưu rạng sáng 28/10.

Trong trận đấu tại Lancashire, Arsenal không có sự phục vụ của Rice, Riccardo Calafiori và Noni Madueke. Theo Arteta, Calafiori vắng mặt vì vấn đề thể lực, trong khi Madueke gặp chấn thương mắt cá chân. Đáng lo ngại hơn, Rice gặp vấn đề sau chiến thắng 2-0 trước Everton cuối tuần trước, buộc chiến lược gia người Tây Ban Nha phải rút tiền vệ tuyển Anh khỏi sân sớm.

Khó khăn của Arsenal chưa dừng lại ở đó. William Saliba, Bukayo Saka và Christos Tzolis cũng đang điều trị chấn thương dài hạn, trong khi Max Dowman bị treo giò ở đấu trường quốc nội sau chiếc thẻ đỏ trong trận thua Fleetwood. Lực lượng sứt mẻ khiến Arteta đứng trước thách thức lớn trong việc lựa chọn đội hình cho giai đoạn lịch thi đấu dày đặc.

Sau cú sốc tại Cúp Liên đoàn, Arteta thừa nhận đây là một ngày đáng buồn với Arsenal. Nhà cầm quân này cho rằng các học trò đã tạo ra đủ cơ hội để giải quyết trận đấu ngay trong thời gian thi đấu chính thức, nhưng sự thiếu chính xác khiến đội bóng phải trả giá. "Khi tạo ra số lượng cú sút và cơ hội như vậy, bạn phải ghi được 3, 4 hoặc 5 bàn. Nếu không tận dụng được, mọi thứ sẽ trở nên mong manh", ông nói.

Arsenal hiện có cùng điểm số với Man City ở cuộc đua vô địch Premier League. Sau chuyến làm khách tại Anfield, thầy trò Arteta sẽ tiếp tục hành trình ở Champions League bằng trận gặp Slavia Prague, trước khi trở về sân nhà tiếp đón Hull City.

Với lịch thi đấu căng thẳng phía trước, khả năng bình phục của Rice, Calafiori và Madueke có thể ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch của Arsenal.

Highlights Arsenal 2-0 Everton Tối 24/10, Arsenal đánh bại Everton với tỷ số 2-0 tại vòng 8 Premier League 2026/27.

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