Cả thế giới nói điều giống nhau về Argentina

Trải qua 120 phút thi đấu căng thẳng, Argentina đánh bại Thụy Sĩ 3-1 để giành vé vào bán kết World Cup 2026.

Argentina ấn định tỷ số 3-1 trước Thụy Sĩ Sáng 12/7, Lautaro Martinez ghi bàn vào lưới Thụy Sĩ nâng tỷ số lên 3-1 cho Argentina tại tứ kết World Cup 2026.

Chiến thắng đầy kịch tính trước Thụy Sĩ sáng 12/7 đưa đoàn quân của HLV Lionel Scaloni chạm trán tuyển Anh ở bán kết. Sau khi trận đấu khép lại, truyền thông quốc tế có chung nhận định rằng Argentina luôn thể hiện đẳng cấp đúng lúc để tiến sâu tại World Cup 2026.

Tờ Ole của Argentina giật dòng tít: "Tiến lên nhà vô địch! Argentina vượt qua gian khó để vào bán kết, tiếp theo là tuyển Anh". Trong khi đó, Clarin nhấn mạnh đội tuyển xứ tango trải qua một trận đấu đầy vất vả nhưng vẫn biết cách giành chiến thắng để tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương.

Trước khi vượt qua Thụy Sĩ, Argentina cũng chật vật đánh bại Cape Verde với tỷ số 3-2 ở hai hiệp phụ tại vòng 32 đội. Đến vòng 1/8, Messi và đồng đội cũng thắng cùng tỷ số trước Ai Cập ở hai hiệp chính.

Argentina chứng tỏ đẳng cấp của nhà đương kim vô địch. Ảnh: Reuters.

The Guardian (Anh) ca ngợi khoảnh khắc tỏa sáng của Julian Alvarez trong hiệp phụ trước Thụy Sĩ, xem đây là bàn thắng đánh gục nỗ lực của đại diện châu Âu.

Báo L'Equipe của Pháp mô tả chiến thắng này là "một phép màu nữa của nhà vô địch thế giới". Còn AS (Tây Ban Nha) nhắc đến dấu ấn của Alvarez cùng những quyết định gây chú ý từ VAR.

Trong khi đó, Gazzetta dello Sport (Italy) cho rằng chiếc thẻ đỏ của Breel Embolo bên phía Thụy Sĩ tạo ra bước ngoặt, trước khi Alvarez và Lautaro Martínez tận dụng cơ hội để kết liễu trận đấu.

Thống kê của Opta chỉ ra bản lĩnh của Argentina, khi đại diện Nam Mỹ thắng 11 trong 13 trận phải bước vào hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu tại các kỳ World Cup. Ngoài ra, đây cũng là lần thứ ba trong bốn kỳ World Cup gần nhất Lionel Messi cùng các đồng đội góp mặt ở vòng bán kết.

Argentina ấn định tỷ số 3-1 trước Thụy Sĩ Sáng 12/7, Lautaro Martinez ghi bàn vào lưới Thụy Sĩ nâng tỷ số lên 3-1 cho Argentina tại tứ kết World Cup 2026.