U15 Việt Nam thua ngược ở World Cup trẻ

Dẫn 2-0 trong 29/40 phút thi đấu chính thức, U15 Việt Nam vẫn thua Rwanda sau loạt đá luân lưu ở vòng 1/16 hạng C U15 World Cup & Festival 2026 chiều 28/10.

U15 Việt Nam thua đáng tiếc trước U15 Rwanda.

U15 Việt Nam mở tỷ số ở phút thứ 7 trên sân 2B khu thi đấu phức hợp Hovsan (Baku, Azerbaijan). Nhận đường chuyền từ sân nhà của Vũ Tiến Tài Lộc, Nguyễn Xuân Vinh đi bóng ở giữa sân rồi sút xa để lập siêu phẩm. Bóng bay vào góc chết, không cho thủ môn U15 Rwanda cơ hội cản phá nào. Đây là bàn thắng duy nhất của hiệp một.

Sau pha làm bàn đẹp mắt của Xuân Vinh, đại diện Đông Nam Á gần như kiểm soát hoàn toàn thế trận và thể hiện khả năng cầm bóng chắc chắn. Phía bên kia chiến tuyến, đại diện Trung Đông Phi luôn phải đuổi theo bóng. U15 Việt Nam vẫn chơi chủ động hơn trong hiệp hai. Phút 29, từ pha đá phạt chếch về phía cánh trái gần giữa sân, Trương Vận Tài sút bóng với lực căng nhưng quỹ đạo không hiểm.

Thủ thành U15 Rwanda đẩy bóng bật ra. Hậu vệ của đoàn quân áo xanh lóng ngóng không phá được bóng. Bóng xoáy ngược lại, trôi qua vạch vôi và trở thành bàn thắng nhân đôi cách biệt cho U15 Việt Nam.

U15 Rwanda rút ngắn khoảng cách ở phút 34. Từ vị trí đá phạt ở cánh trái, Bruce sút vào góc khó. Thủ môn Nguyễn Trung Đạt không kịp phản ứng, chỉ biết chôn chân đứng nhìn bóng bay vào lưới. Sau đó, U15 Rwanda chỉ cần thêm chưa đầy 3 phút nữa để gỡ hòa. Cầu thủ đội bóng áo xanh đột phá ở cánh trái, thu hút sự chú ý của hàng thủ U15 Việt Nam rồi nhả lại cho Samuel. Số 12 sút xa. Bóng găm vào góc dưới bên phải khung thành của Trung Đạt.

40 phút thi đấu chính thức kết thúc với tỷ số 2-2. Ở loạt luân lưu, cả hai thủ môn đều cản phá thành công cú đá đầu tiên. Ở lượt ba, Nguyễn Khắc Hiếu sút ra ngoài. Các cầu thủ còn lại đều thực hiện thành công.

Tỷ số sau loạt luân lưu là 4-2 nghiêng về U15 Rwanda. U15 Việt Nam thua ngược dù dẫn 2-0 trong gần 3/4 thời lượng thi đấu chính thức. Dù thất bại, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn đi tiếp vào vòng 1/8 nhưng là nhánh thua. Đối thủ tiếp theo của U15 Việt Nam là đội trẻ Nicaragua. Trận đấu này diễn ra lúc 22h30 đêm nay 28/10 theo giờ Việt Nam.