Ronaldo thắng giải Quả bóng vàng vĩ đại nhất lịch sử

Cristiano Ronaldo đánh bại Lionel Messi trong cuộc bình chọn BOAT, danh hiệu dành cho chủ nhân Quả bóng vàng vĩ đại nhất mọi thời đại.

Quả bóng vàng 2008 của Ronaldo được bầu chọn là vĩ đại nhất lịch sử.

Đây là cuộc bình chọn dành cho những cầu thủ từng giành Quả bóng vàng nhiều lần, với người hâm mộ trực tiếp lựa chọn thần tượng hay nhất. Với Ronaldo, chiến thắng của siêu sao Bồ Đào Nha gắn liền với mùa giải 2007/08 rực rỡ trong màu áo MU. Tuy nhiên, cách thức tổ chức bình chọn khiến giá trị giải thưởng gây tranh cãi.

Ronaldo nằm trong danh sách các huyền thoại được đề cử cho giải thưởng BOAT (Ballon d’Or of All Time), cùng với Lionel Messi, Ronaldo Nazario, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff và Alfredo Di Stefano.

Chung cuộc, Ronaldo đứng đầu nhờ dấu ấn trong năm 2008, thời điểm anh lần đầu đoạt Quả bóng vàng khi cùng MU vô địch Premier League và Champions League. Tiền đạo người Bồ Đào Nha ghi tới 42 bàn trên mọi đấu trường, trong đó có 31 pha lập công tại giải Ngoại hạng Anh.

Dưới sự dẫn dắt của Sir Alex Ferguson, MU chinh phục cú đúp danh hiệu lớn. Ronaldo còn ghi bàn trong trận chung kết Champions League vào lưới Chelsea, trước khi đội chủ sân Old Trafford thắng trên chấm luân lưu sau trận hòa 1-1.

Sau mùa giải đỉnh cao tại MU, Ronaldo chuyển đến Real Madrid năm 2009 và có thêm 9 năm thành công, giành thêm bốn Quả bóng vàng. Anh trở lại Old Trafford năm 2021, nhưng cuộc tái hợp kết thúc trong căng thẳng sau cuộc phỏng vấn gây tranh cãi. Từ tháng 12/2022, Ronaldo khoác áo Al Nassr tại Saudi Arabia và tiếp tục thi đấu cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Kết quả cuối cùng cuộc bình chọn QBV vĩ đại nhất lịch sử do France Football công bố.

Lionel Messi xếp thứ hai nhờ thành tích ghi 91 bàn trong năm 2012. Ngoài ra, M10 còn đồng thời góp thêm 22 kiến tạo. Hai siêu sao này chiếm trọn những vị trí dẫn đầu trong bảng kết quả cuối cùng.

BOAT khác biệt đáng kể với Quả bóng vàng truyền thống. Thay vì do các nhà báo quốc tế bầu chọn, giải thưởng này cho phép người hâm mộ trả một euro mỗi lượt bình chọn. Theo thông tin được công bố, hơn 5.000 người trả tiền để có thêm lượt bầu chọn cho thần tượng.

Cơ chế này, cùng kết quả các vị trí dẫn đầu gần như chỉ xoay quanh Ronaldo và Messi, đặt ra câu hỏi về ý nghĩa của danh hiệu. BOAT có thể phản ánh sức hút của hai siêu sao nhiều hơn là tạo ra một thước đo khách quan về cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử.

Với Ronaldo, kết quả không giúp anh bổ sung thêm một danh hiệu Quả bóng vàng chính thức vào bộ sưu tập cá nhân. Đây đơn thuần là cuộc bình chọn mang tính biểu trưng, phản ánh đánh giá của người hâm mộ về những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử giải thưởng.

Bàn thắng gây tranh cãi của Ronaldo Rạng sáng 24/10, Ronaldo đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 3-1 của Al Nassr trước Al Faisaly tại Saudi Pro League 2026/27.