Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ronaldo thắng giải Quả bóng vàng vĩ đại nhất lịch sử

  • Thứ năm, 29/10/2026 05:40 (GMT+7)
  • 05:40 29/10/2026

Cristiano Ronaldo đánh bại Lionel Messi trong cuộc bình chọn BOAT, danh hiệu dành cho chủ nhân Quả bóng vàng vĩ đại nhất mọi thời đại.

Quả bóng vàng 2008 của Ronaldo được bầu chọn là vĩ đại nhất lịch sử.

Đây là cuộc bình chọn dành cho những cầu thủ từng giành Quả bóng vàng nhiều lần, với người hâm mộ trực tiếp lựa chọn thần tượng hay nhất. Với Ronaldo, chiến thắng của siêu sao Bồ Đào Nha gắn liền với mùa giải 2007/08 rực rỡ trong màu áo MU. Tuy nhiên, cách thức tổ chức bình chọn khiến giá trị giải thưởng gây tranh cãi.

Ronaldo nằm trong danh sách các huyền thoại được đề cử cho giải thưởng BOAT (Ballon d’Or of All Time), cùng với Lionel Messi, Ronaldo Nazario, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff và Alfredo Di Stefano.

Chung cuộc, Ronaldo đứng đầu nhờ dấu ấn trong năm 2008, thời điểm anh lần đầu đoạt Quả bóng vàng khi cùng MU vô địch Premier League và Champions League. Tiền đạo người Bồ Đào Nha ghi tới 42 bàn trên mọi đấu trường, trong đó có 31 pha lập công tại giải Ngoại hạng Anh.

Dưới sự dẫn dắt của Sir Alex Ferguson, MU chinh phục cú đúp danh hiệu lớn. Ronaldo còn ghi bàn trong trận chung kết Champions League vào lưới Chelsea, trước khi đội chủ sân Old Trafford thắng trên chấm luân lưu sau trận hòa 1-1.

Sau mùa giải đỉnh cao tại MU, Ronaldo chuyển đến Real Madrid năm 2009 và có thêm 9 năm thành công, giành thêm bốn Quả bóng vàng. Anh trở lại Old Trafford năm 2021, nhưng cuộc tái hợp kết thúc trong căng thẳng sau cuộc phỏng vấn gây tranh cãi. Từ tháng 12/2022, Ronaldo khoác áo Al Nassr tại Saudi Arabia và tiếp tục thi đấu cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo ảnh 1

Kết quả cuối cùng cuộc bình chọn QBV vĩ đại nhất lịch sử do France Football công bố.

Lionel Messi xếp thứ hai nhờ thành tích ghi 91 bàn trong năm 2012. Ngoài ra, M10 còn đồng thời góp thêm 22 kiến tạo. Hai siêu sao này chiếm trọn những vị trí dẫn đầu trong bảng kết quả cuối cùng.

BOAT khác biệt đáng kể với Quả bóng vàng truyền thống. Thay vì do các nhà báo quốc tế bầu chọn, giải thưởng này cho phép người hâm mộ trả một euro mỗi lượt bình chọn. Theo thông tin được công bố, hơn 5.000 người trả tiền để có thêm lượt bầu chọn cho thần tượng.

Cơ chế này, cùng kết quả các vị trí dẫn đầu gần như chỉ xoay quanh Ronaldo và Messi, đặt ra câu hỏi về ý nghĩa của danh hiệu. BOAT có thể phản ánh sức hút của hai siêu sao nhiều hơn là tạo ra một thước đo khách quan về cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử.

Với Ronaldo, kết quả không giúp anh bổ sung thêm một danh hiệu Quả bóng vàng chính thức vào bộ sưu tập cá nhân. Đây đơn thuần là cuộc bình chọn mang tính biểu trưng, phản ánh đánh giá của người hâm mộ về những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử giải thưởng.

Bàn thắng gây tranh cãi của Ronaldo Rạng sáng 24/10, Ronaldo đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 3-1 của Al Nassr trước Al Faisaly tại Saudi Pro League 2026/27.

Cậu nhóc khiến cả dàn sao MU bẽ mặt

Đêm hè 2003, một cậu thiếu niên vô danh đã khiến dàn sao Manchester United bẽ mặt, mở đường cho thương vụ chuyển nhượng lịch sử mang tên Cristiano Ronaldo.

45:2683 hôm qua

Messi và Ronaldo tranh Quả bóng vàng vĩ đại nhất lịch sử

Lionel Messi và Cristiano Ronaldo góp mặt trong danh sách ứng viên cho danh hiệu BOAT - cuộc bình chọn nhằm tìm ra chủ nhân Quả bóng vàng vĩ đại nhất lịch sử.

18:14 27/10/2026

Đề cử Quả bóng vàng vắng Ronaldo nhưng có 2 ngôi sao Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo không có tên trong danh sách 30 đề cử Quả bóng vàng 2026, trong khi hai ngôi sao khác vẫn được ghi nhận dù đang thi đấu tại Saudi Pro League.

08:54 27/10/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

Ronaldo Quả bóng vàng châu Âu Cristiano Ronaldo Ronaldo

  • Quả bóng vàng Châu Âu

    Quả bóng vàng Châu Âu

    Quả bóng vàng châu Âu là một giải thưởng bóng đá thường niên trao cho nam cầu thủ xuất sắc nhất năm do tạp chí France Football tổ chức thông qua bình chọn của các phóng viên thể thao. Được hình thành từ ý tưởng của phóng viên người Pháp Gabriel Hanot, ban đầu giải thưởng chỉ trao cho các cầu thủ người châu Âu đang chơi cho các câu lạc bộ châu Âu, từ năm 2007 luật bình chọn được mở rộng ra phạm vi toàn cầu.

    Bạn có biết: Đã có ba cầu thủ nhận được vinh dự này ba lần, đó là Johan Cruyff, Michel Platini và Marco van Basten. Platini là cầu thủ duy nhất nhận được giải thưởng trong ba năm liên tiếp, 1983, 1984 và 1985. Trong suốt lịch sử của Quả bóng vàng châu Âu, chỉ có một thủ môn duy nhất nhận được giải thưởng này là Lev Yashin (người Nga, trao năm 1963). Với 7 giải thưởng, Hà Lan và Đức là hai quốc gia có nhiều cầu thủ đạt danh hiệu này nhất.

    • Nhà tổ chức: France Football
    • Lần đầu tiên: 1956

Đọc tiếp

Malaysia chốt thời điểm công bố HLV mới

Malaysia chốt thời điểm công bố HLV mới

0

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) dự kiến sẽ hoàn tất việc bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng mới cho đội tuyển quốc gia vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 tới.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý