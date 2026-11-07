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Thể thao

Không cầu thủ MU nào được gọi vào tuyển Anh

  • Thứ bảy, 7/11/2026 05:21 (GMT+7)
  • 50 phút trước

HLV Thomas Tuchel bỏ qua toàn bộ cầu thủ Manchester United khi công bố danh sách tuyển Anh chuẩn bị cho hai trận gặp Croatia và Tây Ban Nha trong tháng 11.

HLV không gọi cầu thủ MU trong đợt tập trung tháng 11. Ảnh: Reuters.

Tuyển Anh vừa công bố danh sách 25 cầu thủ cho đợt tập trung tháng 11. Đáng chú ý, Manchester United không có bất kỳ đại diện nào. Đây là lần thứ hai liên tiếp đội chủ sân Old Trafford vắng bóng trong danh sách triệu tập của HLV Thomas Tuchel.

Ở đợt tập trung trước, Kobbie Mainoo và Marcus Rashford từng rút lui để thực hiện kế hoạch hồi phục cá nhân. Lần này, Tuchel không trao cơ hội cho bất kỳ cầu thủ MU nào. Dù vừa chơi trọn 90 phút trong trận MU thắng Roma hôm 4/11, Mainoo tiếp tục bị gạch tên.

Harry Kane tiếp tục lĩnh xướng hàng công cùng Morgan Rogers, Anthony Gordon và tài năng trẻ Rio Ngumoha trong khi danh sách mới vẫn có nhiều gương mặt đáng chú ý. Jude Bellingham sẽ sát cánh cùng em trai Jobe Bellingham, người có lần đầu được triệu tập.

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Danh sách triệu tập của tuyển Anh cho tháng 11/2026.

Việc không có cầu thủ MU lên tuyển diễn ra trong bối cảnh đội bóng của HLV Michael Carrick đang trải qua mùa giải đáng thất vọng. Họ chỉ thắng ba trong 13 trận gần nhất và hiện chỉ đứng phía trên nhóm xuống hạng nhờ hơn Crystal Palace về hiệu số bàn thắng bại.

Đợt tập trung quốc tế từ ngày 9 đến 17/11 có thể trở thành khoảng nghỉ cần thiết cho Carrick. Ban huấn luyện MU muốn tận dụng thời gian này để tìm nguyên nhân sa sút và điều chỉnh lối chơi. Tuy nhiên, nhiều cầu thủ của đội vẫn có thể phải trở về phục vụ các đội tuyển khác.

Trước mắt, MU phải tập trung cho chuyến làm khách trước Aston Villa vào ngày 8/11. Sau trận này, MU có hai tuần chuẩn bị trước chuyến làm khách Liverpool. Đây sẽ là thử thách lớn tiếp theo với Carrick trong bối cảnh áp lực ngày càng tăng.

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Đào Trần

MU Tuyển Anh Manchester United tuyển Anh Thomas Tuchel

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