Nguyễn Filip cho biết CLB Công an Hà Nội sắp kiệt sức khi trả lời họp báo sáng 23/11, trước trận gặp Vissel Kobe ở vòng phân hạng miền Đông AFC Champions League Elite 2026/27.

"CLB Công an Hà Nội đang rất mệt mỏi vì thi đấu quá nhiều và có nhiều ca chấn thương", Nguyễn Filip trả lời chất vấn về việc để thua 3 bàn chỉ trong hiệp hai ở thất bại trước Johor Darul Ta'zim tối 19/11 trên sân Hàng Đẫy ở bảng B Giải vô địch các CLB Đông Nam Á.

"CLB Công an Hà Nội thiếu may mắn khi có nhiều ca chấn thương. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt trước Vissel Kobe khi các trụ cột như Nguyễn Quang Hải hay Leo Artur đã trở lại sau chấn thương. Tuy nhiên, vẫn cần theo dõi thêm", HLV Alexandre Polking tiếp lời.

Trận trước, CLB Công an Hà Nội chỉ có 7 cầu thủ dự bị (trong đó có hai thủ môn) so với 12 của Johor. Nhiều ngoại binh và ngôi sao nội như David Henen, Leo Artur, Nguyễn Đình Bắc, Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Đình Trọng, Frans Putros, Kevin Phạm Ba vắng mặt trong danh sách đăng ký thi đấu vì bị đau.

Trước đó, khi tuyển Việt Nam triệu tập lực lượng cho giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026, HLV Kim Sang-sik đã không gọi hàng loạt cái tên đáng chú ý của CLB Công an Hà Nội như Đoàn Văn Hậu, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Phạm Thành Long, Quang Hải vì muốn cho nhóm này nghỉ ngơi. HLV Polking từng cảm ơn người đồng nghiệp 49 tuổi vì điều này.

Đoàn quân của nhà cầm quân mang hai dòng máu Brazil, Đức đang trải qua chuỗi trận cày ải căng thẳng với mật độ lên tới 10 trận chỉ trong 40 ngày. Trở lại với buổi họp báo trước trận CLB Công an Hà Nội gặp Vissel Kobe, HLV Polking đánh giá cao đối thủ và khẳng định đây là trận đấu rất khó khăn với đội ông. HLV Polking cho biết đội sẽ nỗ lực hết mình và hy vọng có kết quả tốt trên sân nhà.

Bên kia chiến tuyến, HLV Michael Skibbe dự họp báo với vẻ mặt đăm chiêu. Vissel Kobe đã thắng cả 4 trận ở AFC Champions League Elite, nhưng chỉ toàn hòa và thua 4 trận gần nhất tại J1 League. Khi phóng viên Việt Nam hỏi ông có lo ngại về chiếc ghế nóng của mình, chiến lược gia 61 tuổi nói đúng một chữ "không".

Phóng viên Việt Nam hỏi tiếp lý do dẫn đến sự trái ngược về phong độ của Vissel Kobe ở hai đấu trường. Ông Skibbe từ chối trả lời. "Chúng tôi đến đây để thi đấu trận ngày mai. Vì vậy, tôi không muốn đề cập tới những vấn đề khác. Mong mọi người chỉ hỏi về trận gặp CLB Công an Hà Nội. Khi đó, tôi sẽ rất sẵn lòng trả lời".

Đánh giá về đối thủ, nhà cầm quân người Đức dành nhiều lời khen cho đương kim vô địch V.League nói riêng và các đội Việt Nam nói chung, đặc biệt là tốc độ trong những pha chuyển đổi trạng thái. Skibbe khẳng định Vissel Kobe cần thận trọng cũng như tập trung cao độ. Trận đấu giữa hai đội diễn ra lúc 19h15 tối 24/11 trên sân Hàng Đẫy.

Bảng xếp hạng miền Đông trước trận CLB Công an Hà Nội gặp Vissel Kobe lúc 19h15 tối 24/11. Đồ họa: Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC).