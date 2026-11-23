Cầu thủ sinh năm 2003 lộ rõ vẻ ân hận và thất vọng cũng như được đối thủ Nguyễn Đức Chiến động viên. Hồng Phúc vừa có lỗi khi làm đau đối thủ, vừa mắc lỗi với đội nhà khi phải "đi tắm sớm" lúc Ninh Bình đang dẫn 1-0. Sau khi phải thi đấu thiếu người trước đối thủ trên cơ, Đà Nẵng khó chơi và chấp nhận thua 0-1. Đây là thất bại trên sân nhà Chi Lăng trong ngày đội bóng sông Hàn ra mắt tân HLV trưởng Lee Young-jin. Ảnh: VPF.