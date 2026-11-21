Kiến tạo một bàn, khiến đối thủ nhận một thẻ đỏ, tuyển thủ Việt Nam Trần Ngọc Sơn là tâm điểm trong chiến thắng 2-1 của Nam Định trước Hải Phòng ở vòng 8 V.League tối 21/11.

Trọng tài Trần Ngọc Ánh xóa thẻ vàng, rút thẻ đỏ cho Thái Bảo sau khi kiểm tra VAR. Ảnh: CLB Nam Định.

Phút 20 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), Nguyễn Hữu Thái Bảo nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi đạp vào chân Trần Ngọc Sơn. Ngọc Sơn vừa cùng tuyển Việt Nam về nhì ở giải giao hữu Casper Cup 2026 trên sân Thiên Trường.

Cầu thủ sinh năm 2003 đá chính trận đầu gặp Đài Loan (Trung Quốc) tối 11/11 và vào sân từ ghế dự bị ở trận sau gặp Kyrgyzstan tối 17/11. Trước đó, Ngọc Sơn từng lên tuyển dưới thời HLV Philippe Troussier hồi tháng 1/2024.

Caio ăn mừng khi giúp Nam Định khai thông thế bế tắc. Ảnh: CLB Nam Định.

Trong thế thiếu người, Hải Phòng tiếp tục trả giá vì một pha phạm lỗi. Phút 40, Đặng Tuấn Phong kéo áo Ezequiel Santos trong vùng cấm đội bóng đất cảng. Trọng tài cho Nam Định hưởng penalty. Từ khoảng cách 11 m, Caio Cesar đánh lừa Nguyễn Văn Toản bằng cú đặt lòng nhẹ nhàng vào góc cao, ghi bàn duy nhất của hiệp một.

Chơi hơn người, Nam Định nhân đôi cách biệt ở phút 57. Ngọc Sơn đột phá tốc độ ở biên phải rồi căng ngang cho Trần Mạnh Quỳnh đệm bóng một chạm thành bàn. Ảnh: CLB Nam Định.

Lợi thế hơn người được Nam Định tận dụng tiếp ở hiệp hai. Phút 57, nhân vật chính của trận đấu Ngọc Sơn đột phá tốc độ từ biên phải rồi căng ngang cho Trần Mạnh Quỳnh đệm bóng một chạm thành bàn.

Tới phút 78, Hải Phòng mới ghi bàn. Hoàng Trọng Duy Khang đi bóng dũng mãnh từ sân nhà, qua 3 cầu thủ Nam Định ở cánh trái rồi chuyền ngang dọn cỗ cho Milan Makaric thoải mái khống chế và dứt điểm về góc xa, hạ gục Trần Nguyên Mạnh để rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2.

Tỷ số không thay đổi trong phần còn lại của trận đấu. Nam Định bất bại trận thứ 6 liên tiếp. Bên kia chiến tuyến, Hải Phòng chỉ thắng 1/4 trận gần nhất. Đội bóng thành Nam vững vàng ở ngôi đầu với 19 điểm, hơn Sông Lam Nghệ An tới 5 điểm. Còn Hải Phòng đứng thứ 8 với 10 điểm.

Bảng xếp hạng V.League sau lượt trận tối 21/11. Đồ họa: VPF.