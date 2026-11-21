Carlos Queiroz đã dàn xếp cuộc gặp bí mật tại Lisbon (Bồ Đào Nha) để Sir Alex Ferguson thẳng thắn tuyên bố sẽ không bán Cristiano Ronaldo cho Real Madrid.

Vụ thị phi của Ronaldo đã trở thành tâm điểm bàn tán của toàn bộ thế giới bóng đá. Người có quyền lực cao nhất trong giới này là chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã quyết định đứng về phía Calderon. Blatter lý luận rằng Ronaldo đang bị đối đãi như một “nô lệ thời hiện đại”. Dù khi đó đang được trả mức lương khoảng 8 triệu bảng/năm, nhưng Ronaldo vẫn tỏ ra đồng tình.

Tình hình trở nên khá căng thẳng. Bất cứ ai mở miệng phát biểu câu nào cũng lập tức trở thành tiêu đề nhạy cảm trên các bài báo. Ronaldo và Ferguson cần phải ngồi riêng lại với nhau để giải quyết dứt điểm mọi chuyện.

Queiroz đã giúp dàn xếp chuyện đó, dù ông ta đã rời khỏi United sau trận chung kết Champions League để về lãnh đạo đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.

Do cảm thấy có trách nhiệm lo cho “tinh thần, động lực và sự hạnh phúc” của Ronaldo, ông ta đã sắp xếp một cuộc gặp vào tháng 7, ở một nơi cách xa những ánh mắt theo dõi của Manchester và Madrid.

Queiroz buộc Ronaldo dự cuộc gặp bí mật tại Lisbon.

Địa điểm gặp gỡ chính là nhà riêng của Queiroz ở ngoại ô Lisbon. Ferguson và Giám đốc Điều hành David Gill, người lên thay Kenyon từ năm 2003, cùng nhau bay tới từ Manchester. Jorge Mendes đứng ra đại diện cho Ronaldo, còn cầu thủ này lại bịa ra lý do vướng hẹn đi khám để cố chuồn vào phút chót, hy vọng tránh được việc phải nhìn vào mắt Ferguson.

Thế nhưng, Queiroz đã cương quyết buộc anh ta phải tới, sử dụng quyền lực của một huấn luyện viên như một người cha dạy bảo người con.

Khi Ronaldo cuối cùng đã chịu có mặt, Queiroz đưa vị huấn luyện viên giàu thành tích nhất bóng đá Anh và cầu thủ giỏi nhất hành tinh vào phòng khách. Ông ta bảo với họ rằng “Sau khi kết thúc cuộc gặp này, hai người phải có được giải pháp cho cả đôi bên.”

Sau đó ông ta bỏ hai người lại với nhau, ra ngoài đứng chờ với Gill và Mendes, chỉ quay vào một lần để mang nước cho Ferguson.

Một tiếng đồng hồ trôi qua. Bên trong căn phòng, Ferguson là người nói chủ yếu. “Cậu không thể đi trong năm nay được, vì Calderón đã dám giở trò như vậy,” ông ta bảo Ronaldo. “Tôi biết cậu muốn tới Real Madrid. Nhưng giờ thì tôi thà bắn chết cậu còn hơn là bán cậu cho hắn ta. Nếu tôi tiếp tục cho cậu ra sân thì hãy đá cho nghiêm chỉnh, khi có ai đó tới để đưa ra một mức giá kỷ lục thì chúng tôi sẽ cho cậu đi.”

Ferguson giải thích rằng ông ta đơn giản không thể chịu thua chiến thuật chèn ép của Calderon. “Nếu tôi làm như vậy thì bao nhiêu danh dự của tôi sẽ mất hết, mọi thứ của tôi đều sẽ đi tong! Tôi thà bắt cậu ngồi dự bị hay thậm chí ngồi trên khán đài còn hơn để cho chuyện đó xảy ra,” ông ta nói.