Tới từ nền bóng đá mạnh nhất Đông Nam Á, ba CLB Thái Lan lại khởi đầu thất vọng tại ASEAN Club Championship khi chưa có được chiến thắng nào sau hai lượt trận.

Sau hai lượt trận vòng bảng ASEAN Club Championship 2026/27, ba đại diện Thái Lan là Buriram United, Ratchaburi FC và Port FC vẫn chưa biết mùi chiến thắng. Họ có tổng cộng 2 trận hòa, 4 thất bại, ghi 5 bàn nhưng để thủng lưới tới 12 lần.

Đáng chú ý, Buriram United là đương kim vô địch giải nhưng chỉ giành 1 điểm sau trận hòa Borneo FC (Indonesia) 0-0 và thất bại 0-1 trước CLB Công an TP.HCM. Ratchaburi hòa CLB Công an TP.HCM 1-1 trước khi thua Tampines Rovers (Singapore) 2-3, còn Port FC lần lượt thất bại 1-3 trước Persib Bandung (Indonesia) và 1-4 trước PKR Svay Rieng (Campuchia).

Lịch thi đấu dày đặc

Lịch thi đấu dày đặc là một trong những yếu tố khiến các CLB Thái Lan gặp bất lợi. Trước lượt trận đầu tiên của ASEAN Club Championship ngày 7-8/10, tuyển Thái Lan vừa kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia hôm 5/10.

Trong danh sách 23 cầu thủ dự giải, có 12 người thuộc biên chế ba CLB, gồm 7 cầu thủ Port FC, 3 của Buriram United và 2 của Ratchaburi. Các đội chỉ có khoảng hai ngày để đón cầu thủ trở lại và chuẩn bị cho vòng bảng.

Điều này tiếp tục lặp lại sau giải King's Cup. Buriram United phải để ba tuyển thủ Theerathon Bunmathan, Anan Yodsangwal và Iklas Sanron nghỉ ở trận thua 0-1 CLB Công an TP.HCM ngày 18/11 bởi họ vừa thi đấu trận chung kết với Tajikistan tối 17/11.

Đương kim vô địch hai mùa liên tiếp là Burriram United để thua CLB Công an TP.HCM. Ảnh: Anh Tiến.

Với Port FC, Suphanan Bureerat cũng đá chính trận chung kết King's Cup ngày 17/11 trước khi trở lại CLB và ngồi dự bị ở trận thua 1-4 Svay Rieng ngày 19/11. Lịch thi đấu của tuyển Thái đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới lực lượng của các CLB Thái Lan. Chiều ngược lại, Campuchia không thi đấu còn tuyển Indonesia chỉ "tập chay" trong dịp FIFA Days.

Bên cạnh áp lực lịch trình, những thay đổi trên băng ghế huấn luyện cũng khiến một số CLB thiếu ổn định. Buriram United trải qua hai lần thay HLV trưởng trong chưa đầy hai tháng. Mark Jackson rời đội hồi đầu tháng 9, Mario Silva lên thay nhưng cũng chia tay CLB vào cuối tháng 10 trước khi Raul Caneda được bổ nhiệm ngày 1/11. Sau thất bại trước CLB Công an TP.HCM, ông Caneda thừa nhận đội bóng vẫn trong quá trình hoàn thiện hệ thống chiến thuật.

Port FC cũng thay HLV trưởng ngay đầu mùa giải. Sarawut Treephan rời đội ngày 25/9, nhường vị trí cho Bozidar Bandovic. Nhà cầm quân người Montenegro có chưa đầy hai tuần chuẩn bị trước khi Port FC bước vào trận mở màn giải đấu và để thua Persib Bandung 1-3.

Port FC thua sốc 1-4 trước đại diện đến từ Campuchia. Ảnh: Port FC.

Ngoài ra, ba CLB Thái Lan này đều tham dự AFC Champions League Elite. Lượt đấu tiếp theo của giải châu lục diễn ra ngày 24-25/11, chỉ 5-6 ngày sau vòng hai ASEAN Club Championship. Buriram United làm khách trước Shanghai Port (Trung Quốc), Ratchaburi tiếp Johor Darul Ta'zim (Malaysia), còn Port FC hành quân đến sân Gamba Osaka (Nhật Bản).

Tình huống của họ có phần tương tự CLB Công an Hà Nội. Đội bóng thủ đô cũng nhiều thời điểm chệch choạc mùa này khi đang phải chơi trên cả 4 mặt trận lớn. Việc phải duy trì lực lượng cho nhiều sân chơi liên tiếp đặt ra áp lực lớn lên ban huấn luyện các đội.

Vị thế hàng đầu trước sức ép cạnh tranh mới

Khởi đầu kém thuyết phục của ba CLB càng đáng chú ý khi bóng đá Thái Lan vẫn giữ vị thế hàng đầu khu vực. Theo bảng xếp hạng các giải đấu cấp CLB nam châu Á giữa mùa giải 2025/26 , Thái Lan đứng đầu Đông Nam Á và xếp thứ 3 khu vực Đông Á, chỉ sau Nhật Bản và Hàn Quốc. Ở mùa giải 2027/28, bóng đá Thái Lan tiếp tục được phân bổ 4 suất tham dự các giải cấp CLB châu Á, nhiều hơn phần lớn các quốc gia Đông Nam Á.

Thành tích của các CLB Thái Lan ở đấu trường châu lục cũng là cơ sở cho vị thế này của Thái Lan. Buriram United có hai mùa liên tiếp vào tứ kết AFC Champions League Elite 2024/25 và 2025/26. Ở cấp độ khu vực, đội bóng này vừa trở thành CLB đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Club Championship sau khi đánh bại Selangor FC ở chung kết mùa 2025/26.

Tuy nhiên, các đối thủ trong trong khu vực đang dần tiến bộ và tạo ra sức ép lớn hơn. Johor Darul Ta'zim (Malaysia) lần đầu vào tứ kết AFC Champions League Elite mùa 2025/26. PKR Svay Rieng (Campuchia) cũng hai mùa liên tiếp góp mặt ở chung kết AFC Challenge League (C3 châu Á), cả hai lần họ đều về nhì.

CLB Johor Darul Ta'zim nổi lên như một thế lực mới của bóng đá Đông Nam Á nhờ chiến lược đầu tư mạnh mẽ và tham vọng vươn tầm châu lục. Ảnh: Minh Dân.

Ở trận thắng Port FC 4-1, đội bóng Campuchia sử dụng 8 cầu thủ nước ngoài trong đội hình xuất phát. Cựu HLV Pep Munoz từng nhấn mạnh Svay Rieng đầu tư dài hạn không chỉ vào chất lượng cầu thủ mà còn cả cơ sở vật chất và điều kiện tập luyện. Điều đó cho thấy sự phát triển của đội bóng Campuchia này không đơn thuần dựa vào việc tuyển mộ ngoại binh.

Kết quả sau hai lượt trận chưa đủ để đánh giá toàn diện tương quan giữa các CLB trong khu vực. Dù vậy, việc cả ba đại diện Thái Lan đều chưa thể giành chiến thắng cho thấy họ đang phải đối mặt với sức ép cạnh tranh lớn hơn. Trong khi đó, nhiều đối thủ như Johor Darul Ta'zim, CLB Công an TP.HCM hay Svay Rieng đang cho thấy sự tiến bộ về chất lượng đội hình và năng lực cạnh tranh.

Buriram United, Ratchaburi và Port FC vẫn còn 4 lượt trận để cải thiện vị trí. Theo thể thức giải đấu, 4 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết. Dù vậy, các đại diện Thái Lan cần sớm cải thiện phong độ nếu không muốn đánh mất lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Bảng xếp hạng ASEAN Club Championship sau hai lượt trận. Đồ họa: Asean United FC.