Nguyễn Thái Quốc Cường ghi bàn duy nhất giúp CLB Công an TP.HCM thắng đương kim vô địch Buriram United 1-0 tại Shopee Cup tối 18/11.

Nguyễn Thái Quốc Cường ghi bàn ở phút 88, mang về chiến thắng đầu tiên cho Công an TP.HCM tại Shopee Cup 2026/27.

Phút 88 trên sân Bình Dương, Quốc Cường ngoặt bóng ở rìa vòng cấm để thoát khỏi hậu vệ Buriram rồi sút vào góc cao. Thủ môn Neil Etheridge đứng chôn chân nhìn bóng bay vào lưới. Pha lập công mang về chiến thắng đầu tiên cho CLB Công an TP.HCM tại Shopee Cup 2026/27.

Bốn phút trước, Quốc Cường cũng đưa bóng vào lưới sau đường chuyền của Ngô Đăng Khoa, nhưng bàn thắng không được công nhận vì bóng đã đi hết đường biên ngang. Tiền vệ đội chủ nhà chỉ cần thêm một cơ hội để định đoạt trận đấu.

Buriram kiểm soát bóng tốt hơn ở đầu trận. Toni Moya sút xa chệch cột ở phút thứ 9, trước khi Goran Causic thoát xuống đón đường chuyền của Alexandru Tudorie. Thủ môn Lê Giang Patrik kịp lao ra cản cú dứt điểm của Causic, giữ tỷ số 0-0 khi đội chủ nhà còn gặp khó trong việc lên bóng

CLB Công an TP.HCM suýt mở tỷ số ở phút 31. Arthur Kevin Yamga vượt qua hàng thủ Buriram bên cánh phải rồi căng ngang qua tầm với của Etheridge, nhưng Nguyễn Tiến Linh băng vào chậm một nhịp trước khung thành bỏ trống. Bốn phút sau, Quốc Cường đón bóng hai ở rìa vòng cấm và sút vọt xà.

Buriram United gây sức ép từ hai biên nhưng không ghi được bàn trên sân Bình Dương. Ảnh: Anh Tiến.

Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà đẩy cao đội hình. Phút 68, Đăng Khoa có cơ hội đối mặt Etheridge nhưng dứt điểm quá nhẹ.

Ba phút sau, Sebastian Moyano đột phá bên cánh phải rồi sút căng trong vùng cấm, buộc Lê Giang Patrik thêm một lần cứu thua. Buriram tiếp tục lên bóng từ hai biên, nhưng hàng thủ CLB Công an TP.HCM đứng vững trước khi Quốc Cường ghi bàn quyết định.

Với ba điểm trước đương kim vô địch, CLB Công an TP.HCM nâng thành tích lên bốn điểm sau hai lượt bảng A. Ở trận ra quân, đại diện Việt Nam hòa Ratchaburi 1-1 trên sân khách. Buriram vẫn có một điểm từ trận hòa Borneo 0-0.