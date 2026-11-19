TP.HCM đầu tư gần 550 tỷ đồng cải tạo sân vận động Thống Nhất và Nhà thi đấu Phú Thọ, đồng thời nâng cấp nhiều địa điểm khác để tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

TP.HCM trở lại vai trò địa phương đăng cai chính Đại hội Thể thao toàn quốc sau 20 năm, kể từ lần tổ chức gần nhất vào năm 2006. Ảnh: Duy Hiệu.

Với quy mô 48 môn và 973 nội dung thi đấu, công tác chuẩn bị cho đại hội đặt ra yêu cầu lớn về cơ sở vật chất và khả năng tổ chức trên nhiều địa bàn.

Từ những công trình thể thao được đầu tư hàng trăm tỷ đồng đến các địa điểm thi đấu trên hồ, bãi biển, TP.HCM đang huy động nhiều nguồn lực để đáp ứng yêu cầu này.

Hơn 500 tỷ đồng nâng cấp hai công trình trọng điểm

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, sân vận động Thống Nhất và Nhà thi đấu Phú Thọ là hai công trình được TP.HCM tập trung nguồn lực cải tạo, nâng cấp. Tổng mức đầu tư của hai dự án là gần 550 tỷ đồng .

Sân vận động Thống Nhất được bố trí phục vụ phần lớn cho môn điền kinh, môn quan trọng nhất của đại hội. Dự án cải tạo, nâng cấp công trình khởi công cuối tháng 3 với tổng mức đầu tư gần 320 tỷ đồng .

Sân vận động Thống Nhất sẽ là địa điểm thi đấu môn điền kinh tại Đại hội. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào đầu tháng 11, mặt cỏ, hệ thống thoát nước và đường chạy điền kinh cơ bản đã hoàn thiện. Một số hạng mục khán đài vẫn tiếp tục được thi công. Trước đó, lãnh đạo Trung tâm Thể thao Thống Nhất cho biết khu vực đường chạy, sân cỏ và khán đài A dự kiến được bàn giao từ cuối tháng 10. Các phần xây dựng mới, trong đó có khán đài B, được triển khai theo tiến độ dài hơn của dự án.

Ngày 11/11, lãnh đạo UBND TP.HCM kiểm tra công tác chuẩn bị tại Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất và Câu lạc bộ Bơi lặn Phú Thọ, khảo sát khu vực thi đấu và tiến độ hoàn thiện các hạng mục phục vụ Đại hội.

Cùng với sân Thống Nhất, Nhà thi đấu Phú Thọ được cải tạo với tổng mức đầu tư khoảng 229 tỷ đồng . Công trình có diện tích sàn xây dựng, cải tạo và sửa chữa 13.770 m², đưa vào sử dụng từ đầu tháng 7. Đây là địa điểm phục vụ môn thể dục dụng cụ và lễ bế mạc Đại hội.

Nhà thi đấu Phú Thọ sẽ là nơi thi đấu của môn thể dụng dụng cụ, đấu kiếm, đồng thời là địa điểm tổ chức lễ bế mạc đại hội. Ảnh: Duy Hiệu.

Các hạng mục nâng cấp gồm thay mới mái vòm, hệ thống vì kèo thép, sân thi đấu và cửa; cải tạo khán đài cơ động, khu vệ sinh. Nhà thi đấu cũng được lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm, phòng cháy chữa cháy, âm thanh và ánh sáng.

Ngoài hai công trình trên, Câu lạc bộ Bơi lặn Phú Thọ được cải tạo để phục vụ các môn bơi, lặn và quần vợt. Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương tổ chức cầu lông trong khi Nhà thi đấu Nguyễn Du phục vụ billiards và snooker. Các địa điểm được phân bổ theo điều kiện cơ sở vật chất và yêu cầu chuyên môn của từng môn.

Mở rộng địa điểm thi đấu

Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM có thêm điều kiện khai thác hệ thống địa điểm trên không gian rộng hơn. Thành phố đăng cai 44 trong tổng số 48 môn thi đấu, cùng lễ khai mạc và bế mạc đại hội.

Các sân Gò Đậu và Đông Hòa được bố trí phục vụ bóng đá nam độ tuổi U21, sân vận động Bà Rịa tổ chức bóng đá nữ. Trong khi đó, sân Lam Sơn đảm nhiệm môn bắn cung. Tại Bình Dương, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Bình Dương tổ chức khiêu vũ thể thao trong hai ngày 16 và 17/11.

Sân vận động Gò Đậu tọa lạc tại phường Thủ Dầu Một sẽ là một trong hai địa điểm tổ chức môn bóng đá nam. Ảnh: CLB Becamex TP.HCM.

Đáng chú ý, Đại hội còn khai thác những không gian thi đấu ngoài trời như hồ nước và bãi biển. Tại hồ Đá Bàng, xã Nghĩa Thành, các tay chèo bắt đầu tranh tài canoeing từ ngày 15/11. Địa điểm này có hệ thống 9 đường đua, tháp xuất phát và thiết bị dóng hàng, phục vụ liên tiếp ba phân môn canoeing, rowing và đua thuyền truyền thống.

Việc tổ chức ba phân môn trên cùng một mặt nước đòi hỏi sự chuẩn bị về thiết bị chuyên môn và phương án cứu hộ. Trước khi tranh tài, các đoàn được làm quen với điều kiện mặt nước, khí hậu và sức gió.

Trong khi đó, xã Hồ Tràm tổ chức bóng chuyền bãi biển từ ngày 16/11, với hai nội dung đồng đội nam và nữ, quy tụ 14 đơn vị. Gió biển ảnh hưởng trực tiếp đến đường bóng, đòi hỏi vận động viên có thời gian thích nghi. Đội TP.HCM đã tập huấn tại đây trước giải để làm quen điều kiện thi đấu.

Sân bóng chuyền bãi biển tại Hồ Tràm được chuẩn bị phục vụ các nội dung đồng đội nam và nữ tại Đại hội. Ảnh: Ban tổ chức.

Công tác chuẩn bị tại Hồ Tràm còn bao gồm việc khảo sát vị trí đặt máy quay, hướng nắng, phương án che chắn thiết bị và truyền dẫn trong điều kiện độ ẩm, hơi muối ven biển.

Trước khi các môn khởi tranh, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cũng rà soát công tác chuẩn bị 18 môn tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Các nội dung kiểm tra tập trung vào thiết bị, hệ thống điện, lối thoát hiểm, lịch chuyển đổi mặt bằng và phương án cứu hộ tại địa điểm thi đấu trên mặt nước.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12, quy tụ 36 đoàn thể thao, khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên và 2.000 trọng tài. Chương trình có 48 môn với 973 nội dung thi đấu. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra tối 21/11 tại Công viên bờ sông Sài Gòn.

Đại hội là dịp đánh giá sự phát triển của thể thao thành tích cao Việt Nam giai đoạn 2022-2026, tuyển chọn lực lượng hướng tới SEA Games 34 năm 2027, Olympic 2028 và ASIAD 2030.