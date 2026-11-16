TP.HCM đặt mục tiêu vào top 2 Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Đoàn thể thao TP.HCM mang 1.453 VĐV tranh tài ở 46 môn, đặt mục tiêu nằm trong hai đoàn dẫn đầu tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

TP.HCM mang lực lượng 1.453 VĐV tranh tài ở 46 môn tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Sáng 16/11, đoàn thể thao TP.HCM tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng.

TP.HCM tham dự đại hội với lực lượng 1.997 thành viên, gồm 112 cán bộ đoàn, 432 HLV và 1.453 VĐV. Các VĐV thành phố sẽ tranh tài ở 46 môn, hướng tới mục tiêu nằm trong nhóm hai đoàn có thành tích tốt nhất toàn đại hội.

Theo Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Nguyễn Nam Nhân, công tác chuẩn bị lực lượng được triển khai xuyên suốt năm 2026. Thành phố tổ chức các chương trình tập huấn trong nước cho 49 môn, đồng thời đưa HLV và VĐV của 26 môn trọng điểm ra nước ngoài tập huấn.

Việc duy trì mật độ tập luyện và thi đấu cọ xát được xem là phần quan trọng trong quá trình chuẩn bị, giúp các đội tuyển rà soát lực lượng, nâng trình độ chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm trước đại hội.

Bên cạnh mục tiêu chung vào top 2, TP.HCM xác định 17 môn, phân môn có khả năng cạnh tranh vị trí dẫn đầu. Đây sẽ là nhóm nội dung đóng vai trò chủ lực trong cuộc đua thành tích toàn đoàn.

Thành phố cũng tăng cường công tác hỗ trợ VĐV trong giai đoạn chuẩn bị, từ chế độ dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung đến các chính sách trợ cấp dành cho lực lượng thi đấu thành tích cao.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu ban huấn luyện và cán bộ đoàn bảo đảm tốt nhất điều kiện thi đấu cho VĐV, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu duy trì kỷ luật, tuân thủ điều lệ và thi đấu với tinh thần fair-play.

Với lợi thế thi đấu trên sân nhà ở nhiều nội dung, đoàn TP.HCM được kỳ vọng tạo ra sức cạnh tranh lớn trong cuộc đua huy chương. Tuy nhiên, áp lực thành tích cũng tăng lên khi thành phố đặt mục tiêu cao tại kỳ đại hội năm nay.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Trần Thế Thuận, Trưởng đoàn thể thao thành phố, khẳng định toàn đoàn sẽ tập trung tối đa cho từng nội dung thi đấu, hướng tới việc hoàn thành mục tiêu chuyên môn đã đề ra.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12, quy tụ những VĐV hàng đầu của các tỉnh, thành và ngành trên cả nước.