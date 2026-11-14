400 võ sĩ tranh 26 bộ huy chương Vovinam

Chủ nhà TP.HCM đặt mục tiêu giữ ngôi đầu môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, nơi 24 đoàn tranh tài từ ngày 14 đến 19/11.

Các võ sĩ tranh 14 bộ huy chương đối kháng và 12 bộ huy chương thi quyền tại Đại hội.

Ngày 14/11, môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 khai mạc ở Nhà thi đấu phường Chánh Hưng (TP.HCM). Theo Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, 400 võ sĩ đăng ký tranh tài. Bài phát biểu khai mạc nêu tổng số người tham dự là 800, tính cả cán bộ đoàn, huấn luyện viên, vận động viên và trọng tài.

TP.HCM bước vào Đại hội với mục tiêu bảo vệ vị trí dẫn đầu môn Vovinam. Hà Nội, Quân đội, Cần Thơ, Thanh Hóa, Đồng Nai, Ninh Bình và Vĩnh Long nằm trong số những đoàn có lực lượng đáng chú ý. Cuộc đua huy chương diễn ra ở hai nhóm nội dung, với 14 bộ huy chương đối kháng và 12 bộ huy chương thi quyền.

Phần đối kháng có 8 hạng cân nam và 6 hạng cân nữ. Hai hạng nặng nhất là trên 85 đến 90 kg của nam và trên 70 đến 75 kg của nữ. Phần thi quyền có các nội dung đơn luyện, song luyện và đa luyện, trong đó có đa luyện vũ khí, quyền đồng đội nữ và đòn chân tấn công nam.

Theo lịch ngày mở màn, các võ sĩ thi quyền đồng đội nữ và Long hổ quyền trong buổi sáng. Phần đối kháng bắt đầu với vòng loại hai hạng cân nam trên 45 đến 50 kg và trên 65 đến 70 kg. Trong bài phát biểu khai mạc, ban tổ chức đề nghị trọng tài điều hành công tâm, xử lý chính xác các tình huống và tuân thủ luật thi đấu.

Trước ngày thi đấu, ông Ngô Bá Huy, phụ trách bộ môn Vovinam của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, cho biết Đại hội là dịp để các địa phương đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện sau một chu kỳ bốn năm. Theo Cục, thành tích và phong độ của các võ sĩ tại Đại hội cũng là cơ sở để giới chuyên môn phát hiện nhân tố mới và chuẩn bị lực lượng cho giải vô địch Vovinam thế giới 2027 tại Algeria.