Đội chủ nhà TP.HCM lần lượt đánh bại Lâm Đồng và Hà Nội ở hai trận chung kết đồng đội nam, nữ môn cầu lông tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sáng 19/11.

Cầu lông TP.HCM khẳng định sức mạnh ở nội dung đồng đội nam, nữ. Ảnh: Ban tổ chức.

Trước khi bước vào chung kết đồng đội nữ, hai đội nữ TP.HCM và Hà Nội đều đã phải vượt qua những đối thủ đáng gờm. TP.HCM thắng Hưng Yên 3-0 ở bán kết, trong khi Hà Nội đánh bại Đồng Nai với tỷ số 3-1. Đáng chú ý, Đồng Nai là đương kim vô địch đồng đội quốc gia và có tay vợt nữ số một Việt Nam Nguyễn Thùy Linh trong đội hình.

Ở trận tranh huy chương vàng, hai đội tạo nên cuộc so tài giằng co qua 4 trận đầu. Vũ Thị Trang giúp TP.HCM vượt lên khi đánh bại Nguyễn Thị Hải Yến. Hà Nội cân bằng tỷ số nhờ chiến thắng của Bùi Bích Phương trước Lê Ngọc Vân. Nhưng Vũ Thị Anh Thư tiếp tục đưa đội chủ nhà dẫn trước sau khi vượt qua Lê Thu Huyền. Ở trận đánh đôi đầu tiên, Bích Phương và Vũ Chinh thắng Lê Ngọc Vân - Nguyễn Thị Kim Ngân, đưa tỷ số chung cuộc về 2-2.

Trận đôi cuối cùng trở thành màn phân định tấm huy chương vàng. Cặp Vũ Thị Anh Thư - Vũ Thị Trang đại diện TP.HCM chạm trán Lê Thu Huyền - Nguyễn Thị Thảo Ly của Hà Nội. Set đầu tiên diễn ra giằng co. Hai đội liên tục bám đuổi điểm số. Có thời điểm, các tay vợt TP.HCM tưởng như đã giành chiến thắng nhưng trọng tài xác định cầu đánh ra ngoài, khiến đội chủ nhà ăn mừng hụt. Sau màn rượt đuổi quyết liệt, Anh Thư và Vũ Thị Trang vẫn thắng 22-20.

Hà Nội không bỏ cuộc khi kiên trì bám đuổi và thắng 24-22 ở set hai, cân bằng tỷ số 1-1. Tuy nhiên trong set quyết định, cặp đôi TP.HCM nhập cuộc tốt hơn, duy trì lợi thế và khép lại trận đấu với chiến thắng 21-17. Kết quả này giúp đội chủ nhà thắng trận đôi 2-1, đồng thời ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 trước Hà Nội.

Ở nội dung đồng đội nam, TP.HCM cũng giành quyền vào chung kết sau chiến thắng 3-0 trước Bắc Ninh. Ở nhánh đấu còn lại, Lâm Đồng vượt qua đội Quân đội với tỷ số 3-2 để giành vé tranh huy chương vàng với chủ nhà.

Tại chung kết, đoàn TP.HCM không gặp nhiều khó khăn trước Lâm Đồng. Đội chủ nhà thắng cả ba trận đơn với cùng tỷ số 2-0, qua đó khép lại cuộc đối đầu bằng chiến thắng chung cuộc 3-0.

Tay vợt số một Việt Nam Nguyễn Hải Đăng mở màn thuận lợi khi đánh bại Nguyễn Tất Duy Lợi với tỷ số 21-13, 21-8. Tiếp đó, Nguyễn Thiên Lộc giúp TP.HCM tiến gần hơn đến chức vô địch bằng chiến thắng 21-11, 21-7 trước Đồng Quang Huy. Ở trận đấu thứ ba, Phan Phúc Thịnh vượt qua Trần Đình Mạnh với tỷ số 21-18, 21-9, ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà.

Ở nội dung đồng đội môn cầu lông, mỗi cuộc đối đầu gồm tối đa 5 trận, với 3 trận đơn và 2 trận đôi. Mỗi trận thắng được tính 1 điểm, đội giành 3 điểm trước sẽ thắng chung cuộc. Thứ tự các trận được sắp xếp tùy theo đăng ký của hai đội và quy định của ban tổ chức. Vì vậy, trận chung kết nữ phải bước vào lượt đấu thứ năm khi hai đội hòa 2-2, trong khi TP.HCM sớm định đoạt chức vô địch nam sau 3 trận đơn.

Nguyễn Tiến Minh cũng có tên trong danh sách đội nam TP.HCM tại đại hội, nhưng không ra sân ở trận chung kết đồng đội nam. Ba trận đơn được giao cho Hải Đăng, Thiên Lộc và Phúc Thịnh. Khi đội chủ nhà giành đủ 3 chiến thắng, hai lượt đôi còn lại không cần diễn ra.

Đoàn TP.HCM sở hữu lực lượng với nhiều gương mặt nổi bật của cầu lông Việt Nam. Nguyễn Hải Đăng từng vươn lên hạng 59 thế giới và đang là tay vợt số một Việt Nam (hạng 77 thế giới hiện tại) trong khi Vũ Thị Trang có nhiều năm thi đấu quốc tế, từng tham dự Olympic Rio 2016 và đạt thứ hạng 39 thế giới. Bên cạnh đó, huyền thoại Nguyễn Tiến Minh cũng góp mặt trong lực lượng chủ nhà, TP.HCM có lẽ sẽ "để dành" Tiến Minh cho những nội dung phía trước.

Môn cầu lông tại đại hội năm nay diễn ra từ ngày 16 đến 25/11 ở Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, TP.HCM với 170 tay vợt thuộc 17 đơn vị tham dự. Các VĐV tranh tài ở 7 nội dung gồm đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.