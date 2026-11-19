UEFA hậu thuẫn Philippe Diallo, nhưng Gianni Infantino vẫn nắm lợi thế nhờ sự ủng hộ từ nhiều liên đoàn ngoài châu Âu.

Gianni Infantino giữ ghế Chủ tịch FIFA từ năm 2016 và từng hai lần tái đắc cử mà không có đối thủ.

Gianni Infantino tái đắc cử Chủ tịch FIFA vào năm 2019 và 2023 mà không có đối thủ. Lần này, khi hạn nộp hồ sơ khép lại tối 18/11, ba người muốn tranh ghế với ông gồm Philippe Diallo, Kozo Tashima và Ramón Vega. FIFA còn phải thẩm định tư cách ứng viên trước cuộc bỏ phiếu ngày 18/3/2027 tại Rabat, Morocco.

Các liên đoàn châu Âu có đại diện trong Ban chấp hành UEFA và Hội đồng FIFA nhất trí hậu thuẫn Diallo chỉ hai ngày trước hạn nộp hồ sơ. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp ra tranh cử sau nhiều tháng UEFA bất đồng với Infantino về đề án cho nhà đầu tư tư nhân góp vốn vào một công ty mới, dự kiến nắm quyền thương mại liên quan đến World Cup và các giải khác của FIFA.

FIFA gác đề án, còn Infantino xin lỗi Hội đồng FIFA về cách ông xử lý vụ việc. Lời xin lỗi giúp ông cải thiện quan hệ với Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Chủ tịch AFC Sheikh Salman từng công khai phản đối đề án, rồi tuyên bố ủng hộ Infantino tái đắc cử. UEFA tiếp tục đòi thay đổi lãnh đạo, còn Diallo cam kết tham vấn các liên đoàn trước những quyết định lớn.

Theo AS, Infantino nhận được sự hậu thuẫn từ cấp liên đoàn châu lục ở châu Phi, châu Á, Nam Mỹ và châu Đại Dương. Ông cũng có một chính sách cụ thể để vận động. Theo chương trình FIFA Forward, mỗi liên đoàn thành viên có thể nhận tối đa 25 triệu USD để phát triển bóng đá trong chu kỳ 2027-2031. Reuters nhận định việc tăng hỗ trợ góp phần giúp Infantino hàn gắn quan hệ với các liên đoàn.

Mỗi liên đoàn thành viên FIFA có một phiếu. Nếu cả 211 liên đoàn đều dự họp và đủ quyền biểu quyết, một ứng viên cần ít nhất 141 phiếu để thắng ngay vòng đầu khi có hơn hai người tranh cử. Sự ủng hộ của lãnh đạo châu lục giúp Infantino có lợi thế, còn lá phiếu do từng liên đoàn quyết định. Ngay tại châu Á, Tashima, cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản, cho biết ông đã có đủ năm đề cử để nộp hồ sơ.

Diallo cho biết sẽ liên hệ Tashima để bàn khả năng hợp sức. Tashima nói hai bên chưa thảo luận phương án cụ thể. Với Diallo, sự hậu thuẫn của UEFA đã giúp ông bước vào cuộc đua. Để đẩy cuộc bầu cử sang vòng hai, ông và các đối thủ còn phải kéo được đủ phiếu từ những liên đoàn mà Infantino đang trông cậy.