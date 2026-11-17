Đối diện làn sóng phản đối nhắm vào Gianni Infantino, các liên đoàn bóng đá châu Âu đã thống nhất hậu thuẫn Philippe Diallo tranh cử chức Chủ tịch FIFA.

Ông Philippe Diallo có thể là ứng viên tiềm năng cho chức chủ tịch FIFA. Ảnh: Reuters.

Theo thông báo hôm 16/11 của UEFA, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) Diallo sẽ tranh cử chức chủ tịch FIFA tại Rabat (Morocco) vào ngày 18/3/2027.

Quyết định được đưa ra sau cuộc họp do Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Châu Âu Aleksander Ceferin chủ trì nhằm chọn ứng viên trước hạn chót ngày thứ tư (18/11). Các liên đoàn thuộc Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) và Hội đồng FIFA nhất trí ủng hộ Diallo trong khi Ban chấp hành FFF dự kiến phê chuẩn tư cách ứng cử của ông vào thứ Ba.

Động thái kể trên diễn ra khi Chủ tịch FIFA đương nhiệm Infantino người đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ tư, vấp phải nhiều phản đối sau kế hoạch bất thành hồi tháng 7 nhằm đưa nhà đầu tư tư nhân vào thực thể thương mại nắm bản quyền các giải đấu gồm cả World Cup.

Trước lo ngại về định hướng của FIFA, UEFA kêu gọi khôi phục sự đoàn kết, đặt phát triển bóng đá toàn cầu làm trọng tâm và giữ vững chuẩn mực quản trị. Hồi tháng 9, FFF cũng rút sự ủng hộ với Infantino vì cho rằng niềm tin đã bị phá vỡ.

Ông Diallo lãnh đạo FFF từ năm 2023 và tái đắc cử nhiệm kỳ 4 năm vào tháng 12/2024. Ngoài ông, cuộc đua còn ghi nhận ý định tranh cử từ Chủ tịch danh dự Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản Kozo Tashima và cựu hậu vệ Tottenham Hotspur, Ramon Vega. Theo quy định, mỗi ứng viên phải được tối thiểu 5 liên đoàn quốc gia hậu thuẫn.

Tổng thống Trump chiếm sóng lễ trao cúp World Cup Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/7 đã tạo ấn tượng khi cố nán lại trên sân khấu sau khi trao chiếc cúp vô địch World Cup thứ hai cho tuyển Tây Ban Nha. Nhà lãnh đạo Mỹ đứng sát bên các cầu thủ đúng lúc họ giơ cao chiếc cúp trong cơn mưa pháo kim tuyến màu vàng rực rỡ. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino liền kéo ông Trump đứng lùi xa khỏi đội bóng đang ăn mừng, khiến cả hai người rơi đúng vào vị trí pháo hoa xả xuống.