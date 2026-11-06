Lộ diện đối thủ thách thức Chủ tịch FIFA Infantino

UEFA cùng các đồng minh chọn Chủ tịch danh dự Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản Kozo Tashima làm ứng viên đối đầu Gianni Infantino trong cuộc đua ghế Chủ tịch FIFA vào năm 2027.

Ông Kozo Tashima có thể tranh cử Chủ tịch FIFA. Ảnh: Reuters.

Theo The Guardian , ông Tashima cũng sẵn sàng tranh cử sau khi nhận được cam kết ủng hộ từ Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) cùng liên đoàn quê nhà. Động thái này khép lại nhiều tháng tìm kiếm ứng viên đối trọng với Infantino của Liên đoàn Bóng đá Châu Âu.

C ơ quan quyền lực của bóng đá châu Âu nhận định một đại diện ngoài lục địa già sẽ có cơ hội tập hợp sự ủng hộ toàn cầu tốt hơn trong bối cảnh nhiều liên đoàn thành viên không còn mặn mà với sự thống trị truyền thống của bóng đá châu Âu tại các cơ cấu quyền lực quốc tế.

Tashima là một nhà quản lý bóng đá tầm cỡ quốc tế, từng giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản (JFA) từ năm 2016 đến đầu năm 2024. Trong thời gian chèo lái JFA, ông có công lớn nâng tầm đội tuyển Nhật Bản trên bản đồ thế giới và thúc đẩy phát triển bóng đá Đông Á. Trên phương diện quốc tế, ông đảm nhiệm vai trò ủy viên Hội đồng FIFA từ năm 2015 đến nay.

Nhờ uy tín cao trong giới quản trị bóng đá quốc tế, ông Tashima được nhận định sẽ không gặp khó khăn để thu thập đủ số phiếu đề cử cần thiết. Tháng trước, quan chức thể thao người Nhật Bản có các buổi thảo luận chiến lược với đại diện cấp cao của UEFA ngay bên lề Đại hội Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản).

Cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 18/3/2027 tại Morocco. Chủ tịch Infantino, người nắm quyền từ tháng 2/2016 và đã tái đắc cử vào các năm 2019 và 2023, sẽ phải đối mặt với thử thách lớn trong nỗ lực tìm kiếm nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp.

Chủ tịch FIFA ấn tượng về tình cảm với bóng đá của Chủ tịch nước Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vui mừng khi gặp lại Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Thụy Sĩ hôm 28/11, khẳng định FIFA sẽ hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.