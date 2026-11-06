Lộ diện đối thủ thách thức Chủ tịch FIFA Infantino
Thứ sáu, 6/11/2026 10:19 (GMT+7)
15 phút trước
UEFA cùng các đồng minh chọn Chủ tịch danh dự Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản Kozo Tashima làm ứng viên đối đầu Gianni Infantino trong cuộc đua ghế Chủ tịch FIFA vào năm 2027.
Ông Kozo Tashima có thể tranh cử Chủ tịch FIFA. Ảnh: Reuters.
Theo The Guardian, ông Tashima cũng sẵn sàng tranh cử sau khi nhận được cam kết ủng hộ từ Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) cùng liên đoàn quê nhà. Động thái này khép lại nhiều tháng tìm kiếm ứng viên đối trọng với Infantino của Liên đoàn Bóng đá Châu Âu.
Cơ quan quyền lực của bóng đá châu Âu nhận định một đại diện ngoài lục địa già sẽ có cơ hội tập hợp sự ủng hộ toàn cầu tốt hơn trong bối cảnh nhiều liên đoàn thành viên không còn mặn mà với sự thống trị truyền thống của bóng đá châu Âu tại các cơ cấu quyền lực quốc tế.
Tashima là một nhà quản lý bóng đá tầm cỡ quốc tế, từng giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản (JFA) từ năm 2016 đến đầu năm 2024. Trong thời gian chèo lái JFA, ông có công lớn nâng tầm đội tuyển Nhật Bản trên bản đồ thế giới và thúc đẩy phát triển bóng đá Đông Á. Trên phương diện quốc tế, ông đảm nhiệm vai trò ủy viên Hội đồng FIFA từ năm 2015 đến nay.
Nhờ uy tín cao trong giới quản trị bóng đá quốc tế, ông Tashima được nhận định sẽ không gặp khó khăn để thu thập đủ số phiếu đề cử cần thiết. Tháng trước, quan chức thể thao người Nhật Bản có các buổi thảo luận chiến lược với đại diện cấp cao của UEFA ngay bên lề Đại hội Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản).
Cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 18/3/2027 tại Morocco. Chủ tịch Infantino, người nắm quyền từ tháng 2/2016 và đã tái đắc cử vào các năm 2019 và 2023, sẽ phải đối mặt với thử thách lớn trong nỗ lực tìm kiếm nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp.
Trong Hy vọng, người đứng đầu Vatican chia sẻ tình yêu với môn thể thao vua và lý do ông xem đó là một hình mẫu sống. Đó là nơi con người không thi đấu đơn độc, mà học cách cống hiến, hy sinh, hợp tác và kết nối thực sự - điều ngày càng hiếm trong một xã hội đầy ảo hóa và cô lập như hiện nay.
Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.
Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.