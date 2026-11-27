Ngần Ngọc Nghĩa phạm quy xuất phát và bị loại ở bán kết 100 m nam tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, qua đó lỡ cơ hội bảo vệ danh hiệu ở nội dung sở trường.

Ngần Ngọc Nghĩa đang nắm giữ kỷ lục quốc gia và kỷ lục Đại hội Thể thao toàn quốc ở nội dung 100 m nam với thành tích 10 giây 35. Ảnh: Thế Anh.

Ngần Ngọc Nghĩa (đoàn Công an Nhân dân) bị loại ở bán kết nội dung 100 m nam sau lỗi xuất phát tại sân vận động Thống Nhất (TP.HCM) ngày 27/11. Ngay khi nhận ra mình phạm quy, chân chạy được mệnh danh là "Vua tốc độ" của điền kinh Việt Nam nằm xuống đường chạy, ôm đầu tiếc nuối. Anh nhận thẻ đỏ từ trọng tài và trở thành cựu vương ở nội dung sở trường.

Ở vòng loại, Ngần Ngọc Nghĩa thể hiện phong độ ổn định khi về nhất lượt chạy của mình với thành tích 10 giây 60. Tạ Ngọc Tưởng (Phú Thọ) cũng gây chú ý khi cán đích đầu tiên ở lượt chạy tương ứng với thông số 10 giây 55.

Tại bán kết, trong khi Ngần Ngọc Nghĩa phải dừng bước vì phạm quy, Tạ Ngọc Tưởng tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng. Chân chạy 21 tuổi về nhất lượt đấu với thành tích 10 giây 46, qua đó giành quyền vào chung kết và gia tăng cơ hội cạnh tranh huy chương vàng.

Tạ Ngọc Tưởng được kỳ vọng có thể cạnh tranh danh hiệu ở chung kết, đồng thời hướng đến phá kỷ lục đại hội do Ngần Ngọc Nghĩa nắm giữ.

Tám vận động viên góp mặt ở chung kết 100 m nam gồm Tô Hùng Cường (Đồng Nai), Đinh Hoàng Quốc Bảo (Công an Nhân dân), Nguyễn Bá Kiên (Hà Nội), Tạ Ngọc Tưởng (Phú Thọ), Trương Văn Hiếu (Công an Nhân dân), Châu Nguyên Phú (TP.HCM), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội) và Trương Huỳnh Minh Trí (TP.HCM).

Chung kết 100 m nam diễn ra lúc 17h40 ngày 27/11 trên sân vận động Thống Nhất.