Bóng đá Bolivia rúng động khi trọng tài Jordy Aleman đấm thủ môn Cristian Martinez ở trận chung kết lượt về Cúp Bolivia giữa Real Potosi và Alianza Ready hôm 26/11.

Khoảnh khắc trọng tài đấm cầu thủ ngay trên sân.

Theo Marca, sự việc diễn ra tại sân Victor Agustin Ugarte thuộc thành phố Potosi, Bolivia. Trận chung kết lượt về khép lại với tỷ số 0-0, nhưng Alianza Ready vẫn giành chức vô địch nhờ chiến thắng 3-1 ở lượt đi trước đó trên sân nhà tại El Alto.

Mọi chuyện bắt đầu sau tiếng còi mãn cuộc. Không hài lòng với những quyết định trong trận, nhiều cầu thủ Real Potosi lập tức vây quanh trọng tài Jordy Aleman để phản ứng. Tình hình nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát khi không có lực lượng cảnh sát đứng gần bảo vệ vị vua áo đen.

Thay vì tìm cách giải quyết căng thẳng, ông Aleman bất ngờ tung một cú đấm mạnh vào mặt thủ môn Cristian Martinez. Trong lúc hỗn loạn, vị này còn rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của 4 cầu thủ Real Potosi cùng 3 thành viên ban huấn luyện đội bóng này.

Sau vụ việc, Martinez cho biết cú đấm khiến miệng chảy máu, nhưng không đủ mạnh để quật ngã anh. Thủ môn 29 tuổi thừa nhận có những lời lẽ xúc phạm trọng tài, trong đó có câu nói: "Tôi hy vọng mẹ ông qua đời". Anh đồng thời nguyền rủa những điều xấu xa mà "vị vua áo đen" gây ra sẽ quay trở lại với chính ông.

Dù vậy, Martinez sau đó tuyên bố không muốn đẩy sự việc đi xa. Trên mạng xã hội, thủ môn người Argentina khẳng định không có ý định khởi kiện hay gửi đơn khiếu nại. Anh muốn khép lại vụ việc, tránh để những tranh cãi tiếp tục leo thang, đồng thời sẵn sàng hợp tác với các cơ quan chức năng nếu được yêu cầu.

Đến nay, trọng tài Aleman, ban lãnh đạo Real Potosi và Liên đoàn Bóng đá Bolivia vẫn chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Cúp Bolivia là giải đấu cấp CLB quan trọng thứ hai tại quốc gia Nam Mỹ này, chỉ sau giải vô địch quốc gia. Nhà vô địch sẽ giành suất tham dự vòng sơ loại Copa Libertadores.