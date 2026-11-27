Jadon Sancho khoe thân hình 6 múi săn chắc trong thời gian thất nghiệp, khiến người hâm mộ bất ngờ khi chứng kiến diện mạo đầy khỏe khoắn của cựu ngôi sao MU.

Hình ảnh hiện tại của Sancho.

Sancho đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội với hình ảnh mới nhất khoe vóc dáng săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn. Đáng chú ý, tiền đạo người Anh vẫn chưa tìm được đội bóng mới sau khi chia tay MU vào mùa hè 2026.

Ở tuổi 26, Sancho cho thấy anh không buông lỏng bản thân dù đang trong cảnh thất nghiệp. Thân hình gọn gàng, cơ bụng 6 múi cùng trạng thái thể lực tốt cho thấy cầu thủ này vẫn duy trì chế độ tập luyện nghiêm túc. Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Sancho từng được xem là một trong những tài năng sáng giá nhất bóng đá xứ sở sương mù. Anh gây tiếng vang lớn trong màu áo Dortmund, trước khi gia nhập MU năm 2021 với mức phí 85 triệu euro. Tuy nhiên, kỳ vọng lớn tại Old Trafford nhanh chóng biến thành nỗi thất vọng khi cầu thủ chạy cánh này không thể duy trì phong độ như thời còn thi đấu ở Bundesliga.

Mâu thuẫn với HLV Erik ten Hag khiến Sancho mất vị trí tại MU. Anh sau đó lần lượt trở lại Dortmund, chuyển sang Chelsea rồi khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn. Dù được trao cơ hội ở nhiều môi trường khác nhau, Sancho không thể tìm được sự ổn định cần thiết.

Sau khi rời MU theo dạng chuyển nhượng tự do, Sancho chưa có đội bóng mới. Trong lúc chờ đợi lời đề nghị phù hợp, cầu thủ 26 tuổi tiếp tục duy trì thể trạng và chăm chút vóc dáng.

Thân hình 6 múi có thể là tín hiệu tích cực về sự chuẩn bị của Sancho, nhưng điều anh cần nhất lúc này vẫn là một CLB sẵn sàng trao cơ hội để chứng minh năng lực.