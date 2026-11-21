Ngày 20/11, Ronan Camron, tay vợt đang dẫn đầu bảng xếp hạng đơn nam APP, cùng đồng đội Drake Palm đến Hà Nội giao lưu và thi đấu với cộng đồng pickleball Việt Nam.

Hai tay vợt Ronan Camron (phải) và Drake Palm (trái) lần đầu đến Việt Nam giao lưu, thi đấu pickleball.

Ronan Camron và Drake Palm đều là những gương mặt đáng chú ý của pickleball Mỹ. Cả hai sở hữu thứ hạng cao trên hệ thống Hiệp hội Vận động viên Pickleball (APP), đồng thời từng góp mặt trong đội tuyển Mỹ giành huy chương vàng tại Pickleball World Cup 2026.

Trong đó, Ronan Camron hiện đứng đầu bảng xếp hạng đơn nam APP, xếp thứ 4 nội dung đôi nam nữ và thứ 6 nội dung đôi nam. Tay vợt này từng vô địch đơn nam tại các giải APP Louisville Open và APP Detroit Open, đồng thời giành danh hiệu đôi nam nữ tại APP Vlasic Classic Chicago.

Cùng với Camron, Drake Palm, 22 tuổi, đang xếp thứ 10 đơn nam, thứ 18 đôi nam nữ và thứ 9 đôi nam trên bảng xếp hạng APP. Anh đã giành tổng cộng 8 huy chương tại hệ thống APP Tour cùng hai chức vô địch APP Next Gen ở cấp độ trẻ.

Sự xuất hiện của hai tay vợt Mỹ được kỳ vọng góp phần thúc đẩy hoạt động giao lưu quốc tế, giúp vận động viên Việt Nam có thêm cơ hội tiếp xúc với những người chơi giàu kinh nghiệm ở môi trường thi đấu chuyên nghiệp. Bên cạnh hoạt động giao lưu, chương trình còn tổ chức giải đấu với sự tham gia của các vận động viên Việt Nam, khách mời trong lĩnh vực thể thao và giải trí. Một số gương mặt được giới thiệu gồm Á hậu Huyền My, TikToker Tra Trọc, Sơn Đú và Lê Phương Anh.

Điểm đáng chú ý là người tham dự có cơ hội trực tiếp thi đấu, giao lưu với hai tay vợt quốc tế. Đây cũng là dịp để cộng đồng pickleball trong nước tiếp cận thêm những kinh nghiệm về kỹ thuật, chiến thuật và cách thức thi đấu ở cấp độ chuyên nghiệp.

Một điểm nhấn khác của chương trình là chiếc cúp vô địch được chế tác riêng theo hình dáng cây vợt pickleball, đúc từ đồng nguyên khối. Sau khi được trao cho đội chiến thắng và lưu giữ trong một khoảng thời gian, chiếc cúp dự kiến được đưa ra đấu giá để phục vụ các hoạt động cộng đồng.