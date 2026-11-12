Nhà vô địch pickleball 15 tuổi góp mặt tại Viet Panthers

Tama Shimabukuro, tay vợt vừa vô địch đôi nam PPA Tour ở tuổi 15, sẽ cùng Viet Panthers tranh tài tại hệ thống giải đồng đội MLP Asia.

Tama Shimabukuro trở thành nhà vô địch đôi nam trẻ nhất lịch sử PPA Tour ở tuổi 15.

Ngày 11/11, đội pickleball Viet Panthers công bố lực lượng chuẩn bị tham dự MLP Asia, gồm 6 vận động viên: Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển, Sophia Nhi Huỳnh, Hồ Tâm (Ken Tâm), Tama Shimabukuro và Kaitlyn Christian.

Đáng chú ý trong danh sách là Tama Shimabukuro, tay vợt vừa giành chức vô địch đôi nam chuyên nghiệp tại Opendoor Pickleball World Championships 2026 thuộc hệ thống PPA Tour.

Trong trận chung kết ngày 8/11 tại Texas (Mỹ), Tama đánh cặp cùng JW Johnson, đối đầu Christian Alshon và Andrei Daescu. Sau khi để thua hai ván đầu, bộ đôi này thắng liên tiếp ba ván còn lại để giành chức vô địch với tỷ số 3-2.

Theo PPA Tour, Tama trở thành tay vợt trẻ nhất lịch sử giành danh hiệu đôi nam chuyên nghiệp tại hệ thống giải khi mới 15 tuổi.

Trước đó, tài năng trẻ này được Viet Panthers lựa chọn ngay lượt đầu tiên tại MLP Asia International Draft hôm 14/9. Việc sở hữu một tay vợt vừa vô địch PPA Tour giúp Viet Panthers có thêm lựa chọn chất lượng cho nội dung đôi nam.

Tama Shimabukuro là gương mặt đáng chú ý trong đội hình Viet Panthers tham dự MLP Asia.

Bên cạnh Tama, đội hình Viet Panthers còn có Kaitlyn Christian cùng các tay vợt Việt Nam như Trương Vinh Hiển, Đỗ Minh Quân và Sophia Nhi Huỳnh. Việc kết hợp những vận động viên có kinh nghiệm thi đấu khác nhau đặt ra yêu cầu về khả năng phối hợp, đặc biệt trong các trận đôi.

Khác với những giải đấu cá nhân thông thường, mô hình Major League Pickleball (MLP) đề cao thành tích tập thể. Các đội phải tính toán cách bố trí lực lượng, lựa chọn cặp đấu và điều chỉnh nhân sự tùy theo đối thủ.

Liên quan kế hoạch tổ chức giải trong nước, Công ty Cổ phần Ascend Sports Partners (ASP) cho biết dự kiến triển khai MLP Việt Nam từ năm 2027.

Theo kế hoạch, đơn vị này sẽ bắt đầu đăng ký, ký kết với các vận động viên có nguyện vọng tham dự từ tháng 12/2026, nhằm chuẩn bị lực lượng cho các đội.

Tuy nhiên, số đội tham dự, thể thức thi đấu, quy trình tuyển chọn và lịch tổ chức MLP Việt Nam 2027 chưa được công bố.

ASP cũng dự kiến xây dựng hệ thống MLP Junior dành cho các vận động viên trẻ, nhưng chưa xác định thời điểm triển khai.