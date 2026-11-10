Giải pickleball tại TP.HCM có tổng thưởng 2 tỷ đồng

Giải Pickleball VTV9 Open 2026 diễn ra từ ngày 20 đến 22/11 tại TP.HCM, dự kiến quy tụ 800 vận động viên tranh tài ở 9 nội dung, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

Giải Pickleball VTV9 Open 2026 dự kiến quy tụ 800 vận động viên, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

Ngày 10/11, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) công bố tổ chức Giải Pickleball VTV9 Open 2026 tại cụm sân Banger, số 90 Song Hành, phường Bình Trưng, TP.HCM.

Giải đấu dự kiến thu hút 600-800 vận động viên, gồm các tay vợt chuyên nghiệp và phong trào. So với lần tổ chức đầu tiên năm 2025, giải năm nay mở rộng quy mô, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng .

Trong 9 nội dung thi đấu, đôi nam Pro có mức thưởng cao nhất, với 120 triệu đồng dành cho đội vô địch. Nội dung đôi nam nữ Pro có giải nhất 60 triệu đồng, trong khi đội vô địch đôi hỗn hợp 7.5 nhận 50 triệu đồng.

Ở các nội dung phong trào, giải nhất đôi nam 6.0, đôi hỗn hợp 5.5 và đôi nữ 4.6 cùng có giá trị 15 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức còn đưa vào chương trình thi đấu các nội dung dành cho doanh nghiệp, nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng và cơ quan báo chí, với mức thưởng từ 20 đến 30 triệu đồng cho đội vô địch.

Theo điều lệ, các đội thi đấu vòng bảng trước khi bước vào giai đoạn loại trực tiếp. Việc phân bảng được thực hiện thông qua bốc thăm ngẫu nhiên.

Với hai nội dung Pro, giải dự kiến có sự góp mặt của các tay vợt trình độ cao. Đặc biệt, mức thưởng 120 triệu đồng ở nội dung đôi nam có thể tạo sức hút đáng kể trong bối cảnh pickleball tại Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều giải đấu có giá trị tiền thưởng lớn.

Tuy nhiên, ban tổ chức chưa công bố danh sách vận động viên tham dự, vì vậy chất lượng chuyên môn thực tế của giải vẫn cần được đánh giá sau khi xác định thành phần tranh tài.

VTV9 Open 2026 diễn ra trong ba ngày, từ 20 đến 22/11, với sự phối hợp tổ chức của Liên đoàn Pickleball Việt Nam và Công ty Sport Connect.