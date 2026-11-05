Vé xem U23 Việt Nam đấu Thái Lan cao nhất 400.000 đồng

Người hâm mộ có thể mua vé xem U23 Việt Nam thi đấu tại Gia Lai VTV Cup 2026 với ba mức giá từ 200.000 đến 400.000 đồng.

U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan lúc 19h ngày 10/11 trong trận ra quân tại Gia Lai VTV Cup 2026.

Ngày 5/11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố kế hoạch bán vé trực tiếp tại quầy cho giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 14/11 trên sân Pleiku.

Theo thông báo, ban tổ chức phát hành ba loại vé với mệnh giá 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng. Đây là giải đấu có sự góp mặt của U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar, trong đó cuộc đối đầu giữa hai đội bóng Đông Nam Á ở ngày khai mạc được chờ đợi nhất.

Vé bắt đầu được bán từ 8h30 ngày 6/11 tại quầy vé cổng A1, sân Pleiku Arena, số 22 Quang Trung, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. Thời gian bán vé buổi sáng từ 8h30 đến 11h30, buổi chiều từ 14h đến 16h30.

Theo kế hoạch, việc phát hành kéo dài đến ngày 14/11 hoặc kết thúc sớm nếu hết vé. Ban tổ chức cũng có thể điều chỉnh phương thức bán tùy tình hình thực tế nhằm bảo đảm an ninh và an toàn.

Gia Lai VTV Cup 2026 là dịp để U23 Việt Nam kiểm tra lực lượng trước các mục tiêu quốc tế tiếp theo. Bốn đội thi đấu vòng tròn một lượt, mỗi đội đá ba trận để xác định thứ hạng chung cuộc.

U23 Việt Nam ra quân gặp U23 Thái Lan lúc 19h ngày 10/11. Hai ngày sau, đội chủ nhà chạm trán U23 Singapore, trước khi khép lại giải bằng cuộc đối đầu U23 Qatar lúc 19h ngày 14/11. Cả ba trận của U23 Việt Nam đều diễn ra trên sân Pleiku.

Trong đó, trận gặp Thái Lan mang ý nghĩa đánh giá năng lực cạnh tranh với đối thủ quen thuộc ở Đông Nam Á. Cuộc chạm trán Qatar lại đặt ra thử thách khác về thể lực, tốc độ và khả năng tổ chức lối chơi trước một đại diện Tây Á.

Với lịch thi đấu cách nhau hai ngày, ban huấn luyện U23 Việt Nam có điều kiện thử nghiệm nhân sự, điều chỉnh đội hình và đánh giá khả năng thích nghi của các cầu thủ trước những đối thủ có phong cách khác nhau.

Đội vô địch giải nhận 100.000 USD tiền thưởng, đội á quân nhận 40.000 USD và đội hạng ba nhận 20.000 USD . Các trận đấu được phát sóng trên FPT Play cùng các kênh và nền tảng của VTV.

Ban tổ chức lưu ý khán giả tự bảo quản vé sau khi mua, không mang pháo sáng, vật sắc nhọn hoặc các vật dụng nguy hiểm vào sân. Những trường hợp vi phạm quy định có thể bị từ chối vào sân mà không được hoàn tiền vé.