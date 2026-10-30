U23 Qatar không mang những ngôi sao World Cup tới Gia Lai

Với dàn cầu thủ có thể hình vượt trội, nhiều gương mặt thi đấu ở các giải đấu cấp châu lục, U23 Qatar sẽ là thử thách lớn cho U23 Việt Nam tại Gia Lai VTV Cup 2026.

U23 Qatar sở hữu lực lượng có chiều sâu và nhiều cầu thủ từng dự giải đấu cấp châu lục. Ảnh: VFF.

Điểm nổi bật của U23 Qatar là nền tảng thể chất, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Theo danh sách đăng ký, trung vệ Abdalla Mugib H T Gamer cao 1,92 m, nặng 92 kg. Hai đồng đội Aatif Magdi M Elamin (1,89 m) và Yousef Mohammad A Alnizami (1,88 m) cũng có lợi thế về chiều cao. Thủ môn Abubaker Mohamed H Y Osman cao 1,89 m.

Những cầu thủ này giúp U23 Qatar chiếm ưu thế trong các tình huống tranh chấp, không chiến và bóng cố định. Đây sẽ là thử thách với các đội thiên về kỹ thuật và tốc độ như U23 Việt Nam hay U23 Thái Lan.

Bên cạnh thể hình, U23 Qatar còn có chiều sâu lực lượng. Danh sách dự giải có nhiều cầu thủ sinh năm 2005 và 2006. Một số từng được triệu tập vào đội hình dự VCK U23 châu Á 2026 và ASIAD 2026.

Ở hàng tiền vệ, đáng chú ý có Bassam Adel Eid và Moath Ibrahim, đều từng góp mặt trong các đợt tập trung và danh sách thi đấu cấp châu lục. Hậu vệ Marwan Sherif, tiền vệ Faisal Mohammad, Nawaf Alawi cùng các tiền đạo Yamaan Jarrar, Mohamed Khaled A G Gouda cũng đã được trao cơ hội ở các cấp độ đội tuyển trẻ Qatar.

Điểm nhấn trong danh sách là việc Qatar không mang ngôi sao nào trong danh sách dự World Cup 2026 tới Gia Lai. Đội bóng Tây Á từng gọi 4 cầu thủ lứa U23 tới World Cup ở Bắc Mỹ. Nhưng không ai trong số này được mang theo tới Gia Lai.

Tại Gia Lai VTV Cup 2026, U23 Qatar có dịp kiểm nghiệm lực lượng trước những đối thủ có lối chơi khác biệt. Bóng đá Tây Á thường tạo dấu ấn bằng thể lực và khả năng tranh chấp, còn các đại diện Đông Nam Á linh hoạt, nhanh và giàu kỹ thuật.

U23 Qatar đối đầu U23 Việt Nam lúc 19h ngày 14/11, trong trận đấu cuối cùng của giải. Đây là dịp để người hâm mộ phố núi chứng kiến màn so tài giữa hai đại diện tiêu biểu của hai khu vực.

Lịch thi đấu giải giao hữu U23 quốc tế - Gia Lai VTV Cup 2026. Đồ họa: VFF.

Danh sách U23 Qatar tham dự Gia Lai VTV Cup 2026: Thủ môn: Abubaker Mohamed H Y Osman; Mohamed Faouzi Lengliz; Galal Amir G Elsharkawy Hậu vệ : Abdalla Mugib H T Gamer; Aatif Magdi M Elamin; Ghanem Albakheet G Alminhali; Jad Bassem Elsayed Saleh; Mrwan Sherif S M Hassan; Rayyan Ahmed B A Al-Ali; Yousef Mohammad A Alnizami; Zaid Burhan A Shtiewi; Qays Husham A Alrawi Tiền vệ: Ali Mohammad Shahabi; Bassam Adel S Eid; Ibrahim Mohammadalhassan I Mohammadali; Moath Ibrahim M Mohammadtaha: Nawaf Alawi O Alyahri; Ziad Fadi Eljaouni; Adam Friakh; Faisal Mohammad D Almukahal Tiền đạo: Mohammad Ali Chakeri; Jassem Khalid M M Al-Hamad; Mohamed Hani H Faragalla; Mohamed Khaled A G Gouda; Noureldin Tamer H M Ibrahim; Yamaan Jarrar.