Malaysia chốt thời điểm công bố HLV mới

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) dự kiến sẽ hoàn tất việc bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng mới cho đội tuyển quốc gia vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 tới.

Malaysia sẽ có huấn luyện viên mới trong thời gian tới.

Quyết định kể trên được đẩy nhanh nhằm giúp đội bóng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bước vào chiến dịch vòng loại World Cup 2030 kết hợp Asian Cup 2032, dự kiến chính thức khởi tranh vào tháng 3 năm sau.

Chủ tịch FAM, Datuk Ab Ghani Hassan, xác nhận thông tin trên sau lễ ký kết hợp tác tài trợ với tập đoàn YTL Group hôm thứ năm. Ông cho biết danh sách ứng viên rút gọn đã được xem xét và quyết định cuối cùng sẽ sớm được thông qua tại cuộc họp của ủy ban quản lý đội tuyển.

Song song với tuyển quốc gia, FAM cũng lên kế hoạch công bố huấn luyện viên trưởng đội U23 nhằm hướng tới kỳ SEA Games do Malaysia đăng cai, nhiều khả năng cùng thời điểm ra mắt giám đốc kỹ thuật mới.

Người đứng đầu FAM nhấn mạnh dù tiếp nhận nhiều hồ sơ ứng tuyển từ các huấn luyện viên ngoại, tổ chức này vẫn tiến hành thẩm định khắt khe dựa trên năng lực, sự thấu hiểu văn hóa bóng đá địa phương và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế của bóng đá nội.

Đối với nhân sự hiện tại, huấn luyện viên tạm quyền Tan Cheng Hoe sẽ kết thúc hợp đồng vào ngày 25/11 sau khi hoàn thành nhiệm vụ dẫn dắt đội nhà ở hai trận giao hữu quốc tế với Trung Quốc vào các ngày 14 và 17/11.

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