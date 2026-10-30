U15 Việt Nam thắng chủ nhà World Cup trẻ để vào chung kết

U15 Việt Nam vượt qua U15 Azerbaijan với tỷ số 4-2 tại bán kết nhánh tranh hạng từ 81 tới 84 hạng C U15 World Cup & Festival 2026 đêm 29/10 theo giờ Hà Nội.

Hiệp 1 trên sân 10A khu thi đấu phức hợp Hovsan (Baku, Azerbaijan) diễn ra sôi động khi các bàn thắng liên tục xuất hiện. U15 Việt Nam mở tỷ số ngay giây thứ 50. Hà Thanh Phước An đánh đầu chuyền bóng cho Nguyễn Xuân Vinh volley tung lưới U15 Azerbaijan.

Chỉ 1 phút sau, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn nhân đôi cách biệt. Hàng thủ đội bóng áo đỏ phá bóng lập bập. Trương Vận Tài chớp thời cơ đá bồi, bóng chạm người cầu thủ U15 Azerbaijan rồi bay vào lưới. U15 Việt Nam tiếp tục ghi bàn ở phút 16 khi Vận Tài đi bóng từ giữa sân rồi chuyền cho Xuân Vinh. Cầu thủ thuộc học viện PVF sút xa chéo góc để nới rộng cách biệt lên 3-0.

Việc để thua 3 bàn chóng vánh buộc U15 Azerbaijan phải tấn công nếu muốn giành vé vào chung kết. Đội chủ nhà liên tục lên bóng và sút cầu môn. Chỉ một phút sau, U15 Azerbaijan rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3. Bóng đập chân Nguyễn Khắc Hiếu sau pha xoay người dứt điểm của Yusif Alizada rồi vô tình đến chân Murad Mammadzada. Số 10 thực hiện động tác giả để mở góc sút rồi đặt lòng, buộc thủ môn Vũ Nhật Minh phải vào lưới nhặt bóng. Hiệp một khép lại với lợi thế dẫn trước 2 bàn của U15 Việt Nam.

U15 Azerbaijan nhập cuộc đầy quyết tâm ở hiệp hai khi liên tục dùng bóng dài để gây sức ép lên hàng thủ của các "Chiến binh sao vàng". Phút 30, đại diện Tây Á có bàn tiếp theo khi U15 Việt Nam mắc lỗi. Trần Huy Huỳnh chuyền về thẳng vào chân Alizada. Số 9 sút xa chìm vào góc hiểm để trừng phạt sai lầm của đối phương.

U15 Azerbaijan nhận "đòn hồi mã thương" khi đang mải mê tìm kiếm cơ hội ăn bàn. Phút 40+2, U15 Việt Nam đặt dấu chấm hết cho hy vọng quân bình tỷ số của đối thủ. Nguyễn Ngọc Phương tạt bóng tầm thấp từ cánh trái cho Vận Tài sút một chạm. Thủ thành U15 Azerbaijan cản phá thành công cú dứt điểm đầu tiên. Nhưng bóng bật ra đúng tầm chân số 14 của U15 Việt Nam khi đội chủ nhà không còn ai bảo vệ khung thành. Vận Tài không bỏ lỡ cơ hội đá bồi để ấn định thắng lợi chung cuộc 4-2 cho đoàn quân áo trắng.

U15 Việt Nam đá trận chung kết trên sân 9A lúc 14h30 chiều 30/10 theo giờ Hà Nội, gặp U15 Hungary.