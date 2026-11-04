Lực lượng U23 Thái Lan mang sang Việt Nam có gì?

Đội hình U23 Thái Lan dự giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 có 3 cầu thủ tỏa sáng tại ASIAD 20.

Paripan Wongsa là một trong những ngôi sao của U23 Thái Lan ở Gia Lai VTV Cup 2026. Ảnh: ThailandNT.

Paripan Wongsa, Worawut Noisri và Jehhanafee Mamah là ba cái tên nổi bật trong danh sách U23 Thái Lan thi đấu Gia Lai VTV Cup 2026. Jehhanafee ghi 1 bàn, Paripan lập cú đúp trong chiến thắng 3-2 của "Voi chiến" trước U23 Kyrgyzstan tại ASIAD 20 ngày 16/9. Trước đó, Worawut cũng lập công trong thắng lợi 5-1 của U23 Thái Lan trước U23 Hong Kong (Trung Quốc).

Với khả năng tham gia tấn công và kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ U23, Worawut được kỳ vọng sẽ mang đến thêm những phương án cho hàng công của đội bóng xứ chùa vàng. Ở hàng thủ, U23 Thái Lan cũng có những gương mặt từng được trao cơ hội tại các giải đấu cấp châu lục, trong đó có Sirassawut Wongruankham. Thủ môn sinh năm 2005 là một trong những lựa chọn đáng chú ý trong danh sách đăng ký của đội bóng trẻ xứ chùa Vàng tại Gia Lai VTV Cup 2026.

Thái Lan dự giải với tên đội là U23, nhưng thực chất là đội U21, khi mọi cầu thủ đều 20 hoặc 21 tuổi, tức sinh năm 2005 và 2006. Nhiều khả năng, đây là các cầu thủ sẽ thi đấu vòng loại U23 châu Á 2028, giải U23 Đông Nam Á 2027 và SEA Games 34. Cả ba giải này đều diễn ra năm 2027 và Gia Lai VTV Cup 2026 là bước chuẩn bị cho những chiến dịch trên của U23 Thái Lan.

Theo lịch thi đấu, U23 Thái Lan sẽ mở màn giải bằng cuộc đối đầu với đội chủ nhà U23 Việt Nam lúc 19h00 ngày 10/11. Sau đó, đội bóng xứ Chùa Vàng lần lượt gặp U23 Qatar lúc 15h00 ngày 12/11 và U23 Singapore lúc 15h00 ngày 14/11. Đặc biệt, trận khai mạc với U23 Việt Nam hứa hẹn thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ, khi hai đội bóng vốn có nhiều duyên nợ ở các cấp độ đội tuyển tiếp tục có dịp so tài trên sân Pleiku.

Danh sách U23 Thái Lan dự Gia Lai VTV Cup 2026 1. Supanut Sudathip; 2. Tanakrit Lomnak; 3. Eakaphat Jaenoduang; 4. Wanthawayawut Nuchkasae; 5. Ratthathammanun Deeying; 6. Tontawan Puntamunee; 7. Sirassawut Wongruankham; 8. Jiradet Taichankong; 9. Sphon Noiwong; 10. Atithuch Chankar; 11. Chaiyasit Popoon; 12. Peeranan Buakai; 13. Paripan Wongsa; 14. Parinya Wongsa; 15. Pakawat Taengoakson; 16. Runphis et Phuthummee; 17. Jehhanafee Mamah; 18. Worawut Noisri; 19. Siradanai Phosri; 20. Soffan Sanron; 21. Phongsakon Sangkasopha; 22. Jittipat Wasungnoen; 23. Suwannaphum Ngernluang.

Lịch thi đấu và mệnh giá vé Gia Lai VTV Cup 2026. Đồ họa: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).