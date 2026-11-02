HLV Polking: Đội CAHN không có gì để mất ở Champions League châu Á

HLV Alexandre Polking khẳng định CLB Công an Hà Nội không phải chịu áp lực ở AFC Champions League Elite trong buổi họp báo trước trận gặp Kashima Antlers trưa 2/11.

HLV Polking trong phòng họp báo sân Hàng Đẫy trưa 2/11. Ảnh: Nam Giang.

"Kết quả bốc thăm rất khắc nghiệt khi CLB Công an Hà Nội gặp 5 đội Nhật Bản. Nhưng chúng tôi luôn vui khi được thi đấu ở AFC Champions League Elite và không có áp lực gì cả cũng như không có gì để mất. CLB Công an Hà Nội luôn đặt mục tiêu chơi tốt ở giải này và hướng tới kết quả tích cực cho trận đấu ngày mai", HLV Alexandre Polking chia sẻ trước trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Kyoto Sanga ở vòng bảng AFC Champions League Elite.

"Ngày mai là trận đấu rất quan trọng. CLB Công an Hà Nội đang nuôi giấc mơ vượt qua vòng bảng tại AFC Champions League Elite. Nếu chúng tôi làm được điều này, đó sẽ là thành tựu tuyệt vời trong lịch sử đội bóng. Tôi tin rằng chúng tôi đã chơi tốt ở trận sân nhà trước tại giải này dù thua Kashima Antlers 0-1. CLB Công an Hà Nội sẽ tiếp tục nỗ lực thi đấu tốt ở trận đấu với Kyoto Sanga", chiến lược gia 50 tuổi nói tiếp.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Ranko Popovic của Kyoto Sanga khiến phóng viên bật cười khi trả lời câu hỏi tương tự: "Xin lỗi, rất tiếc tôi không thể chia sẻ điều đó. Vì nếu chia sẻ, HLV CLB Công an Hà Nội sẽ biết mất. Tôi chỉ có thể nói về đấu pháp và sự chuẩn bị với cầu thủ của mình thôi. Nếu mọi người muốn biết về chiến thuật của Kyoto Sanga, ngày mai hãy tới sân xem chúng tôi thi đấu. Sau đó, chúng ta sẽ biết đội nào mạnh hơn".

HLV Popovic trả lời họp báo với tinh thần thoải mái, vui vẻ. Ảnh: Nam Giang.

Các phóng viên Nhật Bản đặt câu hỏi về sự khác biệt về thời tiết giữa Việt Nam và Nhật Bản. Kyoto hiện chỉ 16 độ C. Trong khi nhiệt độ trung bình vài ngày qua ở Hà Nội là 29 độ C. "Kyoto Sanga phải chấp nhận. Tôi luôn nói với cầu thủ của mình rằng tất cả phụ thuộc vào cái đầu và cách suy nghĩ của chúng ta. Khí hậu, sân bãi và bóng thi đấu là những yếu tố chúng ta không thể can thiệp. Vậy thì nghĩ về nó làm gì? Hãy chỉ tập trung vào những điều chúng ta có thể quyết định".

"Nếu chúng ta có suy nghĩ và thái độ tốt. Tất cả những yếu tố ngoại cảnh đều không quan trọng. Tôi kỳ vọng cầu thủ Kyoto Sanga sẽ chiến đấu hết mình để hiện thực hóa mục tiêu giành 3 điểm. Chúng tôi chỉ đang đứng thứ 14/20 trên bảng xếp hạng J League. Nhưng tôi không nghĩ chúng tôi đang chơi không tốt. Kyoto Sanga đang tiến bộ từng ngày, từng trận", nhà cầm quân sinh năm 1967 cho hay.

"Tôi nghĩ Kyoto Sanga có thể thích nghi với thời tiết Hà Nội. Đúng là khí hậu Nhật Bản và Việt Nam hiện tại rất chênh lệch, nhưng mùa hè ở nước tôi cũng rất nóng. Dù sao, thời tiết cũng không phải điều để chúng tôi đổ lỗi. Kyoto Sanga tin mình có thể mang 3 điểm về Nhật Bản", Ryuma Nakano, cầu thủ dự họp báo cùng HLV Popovic, nói.

Nakano có nhiều kinh nghiệm thi đấu trên sân khách ở các nước Đông Nam Á khi còn khoác áo các cấp độ tuyển trẻ Nhật Bản. Ảnh: Nam Giang.

Đánh giá về đối thủ, Popovic phát biểu: "CLB Công an Hà Nội có rất nhiều cầu thủ chất lượng. Tôi biết rõ HLV Polking khi cậu ấy từng thành công ở Thái Lan. Tôi cho rằng việc bóng đá Việt Nam có một đội mạnh ở AFC Champions League Elite là điều tốt cho bóng đá Đông Nam Á. Kyoto Sanga cũng đang có lần đầu dự giải này. Chúng tôi sẽ tận hưởng những trải nghiệm của mình".

Một phóng viên Việt Nam nhắc lại lời nói của HLV trưởng Kashima Antlers, đội thắng CLB Công an Hà Nội 1-0 ở lượt trước, Toru Oniki: "Rất khó để những đội khách thắng CLB Công an Hà Nội tại sân Hàng Đẫy". Popovic đáp: "Khó không có nghĩa là không thể".

Trở lại với phần trả lời của HLV Polking. Thuyền trưởng mang hai dòng máu Brazil, Đức chia sẻ về lực lượng của CLB Công an Hà Nội: "Chúng tôi vẫn cần đánh giá thêm về tình trạng của các cầu thủ. Hôm qua là ngày nghỉ do đội vừa từ Nghệ An về sau trận đấu ngày 31/10. Hy vọng chúng tôi sẽ có lực lượng tốt nhất dù vài cầu thủ cần nghỉ ngơi. Mùa giải này rất khó khăn với CLB Công an Hà Nội khi phải thi đấu rất nhiều trong thời gian ngắn. Nhưng chúng tôi luôn hào hứng khi được chơi ở nhiều giải. Đối thủ của CLB Công an Hà Nội cũng vậy thôi. Kyoto Sanga cũng phải trải qua mật độ thi đấu dày đặc".

Trận đấu giữa hai đội diễn ra lúc 19h15 tối 3/11 tại sân Hàng Đẫy.