Một cầu thủ Việt kiều rời U23 Việt Nam

U23 Việt Nam thay hai cầu thủ trước Gia Lai VTV Cup 2026. Cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung và Nguyễn Trọng Tuấn chia tay, Cao Hoàng Minh và Nguyễn Đức Phú lên thay.

Trần Thành Trung từng nhiều lần lên U23 Việt Nam, nhưng chưa thi đấu giải nào. Ảnh: Nhật Đoàn.

Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung chấn thương khi còn ở CLB Ninh Bình. Sau khi hội quân cùng U23 Việt Nam và được kiểm tra y tế, cựu tuyển thủ U21 Bulgaria được đánh giá không đủ khả năng thi đấu. Trong khi đó, Nguyễn Trọng Tuấn mới chấn thương gối trong trận CLB Hưng Yên hòa Quy Nhơn United 0-0 tối 8/11 tại Hạng nhất. Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh gọi Cao Hoàng Minh và Nguyễn Đức Phú lên thay.

Đây là hai cầu thủ hiếm hoi sinh năm 2003 trong đội hình U23 Việt Nam ở Gia Lai VTV Cup 2026. Hầu hết quân số còn lại đều sinh trong các năm từ 2005 tới 2008, độ tuổi có thể thi đấu các giải U23 trong năm sau như vòng loại U23 châu Á 2028, giải U23 Đông Nam Á 2027 hay SEA Games 34. Tới năm 2027, Hoàng Minh và Đức Phú đều đã quá tuổi chơi các giải U23. Gia Lai VTV Cup 2026 là một trong những bước chuẩn bị quan trọng của U23 Việt Nam cho các đấu trường năm sau.

Hoàng Minh từ trước đến nay không thường xuyên được triệu tập lên các cấp độ tuyển trẻ. Cầu thủ này cao 1,73 m, chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm và thuận chân trái. Mùa này, Hoàng Minh mới chơi hai trận V.League. Đức Phú là gương mặt quen thuộc ở nhiều đợt hội quân của các cấp độ tuyển trẻ, đặc biệt là U23 cũng như từng lên tuyển quốc gia năm 2023.

Nhân tố này cao 1,7 m, đá tiền vệ trung tâm và tiền vệ phòng ngự, thuận chân phải. Đức Phú đã chơi 5 trận ở V.League và giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2026/27.

U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên ở Gia Lai chiều 8/11. Chiều nay 9/11, đoàn quân của HLV Hồng Vinh tiếp tục tập luyện, chuẩn bị cho trận ra quân. Tuy nhiên, một số cầu thủ do bận làm nhiệm vụ ở CLB nên không thể tập cùng đội ở buổi đầu. Đức Phú do không có chuyến bay sớm nên bỏ lỡ cả buổi tập chiều nay.

Lịch thi đấu và thông tin vé Gia Lai VTV Cup 2026. Đồ họa: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).