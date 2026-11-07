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Thể thao

Tân binh 19 tuổi của tuyển Việt Nam tỏa sáng trước ngày hội quân

  • Thứ bảy, 7/11/2026 20:04 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Nguyễn Lê Phát, tân binh sinh năm 2007 của tuyển Việt Nam, ghi bàn giúp Ninh Bình thắng Bắc Ninh 2-1 tối 7/11 trên sân nhà.

Nếu không tính các cầu thủ nhập tịch, Lê Phát đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới nội V.League mùa này. Ảnh: CLB Ninh Bình.

Như được dự báo trước, Ninh Bình nhập cuộc bằng việc ép sân và liên tục tấn công khi là đội cửa trên cũng như mở tỷ số ở phút 29. Từ vị trí đá phạt cách khung thành Bắc Ninh khoảng 27 m, Lucas Turci lập siêu phẩm "nã đại bác". Bóng đi với lực như búa bổ. Nguyễn Văn Công bay người hết cỡ nhưng chỉ để làm nền cho cú sút phạt trái phá và mãn nhãn của ngoại binh đối phương.

Sau khi nhận bàn thua trên sân khách, đại diện Kinh Bắc không mất tinh thần trên sân khách, mà vùng lên đáp trả mạnh mẽ. 2 đội tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn với những pha ăn miếng, trả miếng nhịp độ cao. Bắc Ninh quân bình tỷ số ở phút 40. Một mình Ngân Văn Đại khuấy đảo hàng thủ Ninh Bình. Tiền đạo 34 tuổi thực hiện pha đi bóng kỹ thuật, xâm nhập vùng cấm, xỏ háng Romeu Martins rồi chuyền xâu kim Turci cho Brenner Marlos đệm lòng cận thành.

Chỉ 2 phút sau, Ninh Bình một lần nữa vượt lên dẫn trước. Từ cánh phải, Nguyễn Quốc Việt rót bóng vào vùng cấm Bắc Ninh. Nguyễn Lê Phát đánh đầu thành bàn khi không bị ai theo kèm. Đây là bàn thắng thứ 4 của cầu thủ vừa có lần đầu được triệu tập lên tuyển Việt Nam tại V.League 2026/27, cho thấy phong độ chói sáng của Lê Phát. Ngay sau vòng 7 này, chàng trai quê Lâm Đồng sẽ lên hội quân.

Hiệp một kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Ninh Bình. Sang hiệp hai, Bắc Ninh đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. Phía bên kia chiến tuyến, đội chủ nhà tiếp tục chơi lấn lướt. Ở chiều ngược lại, đội khách cũng phòng ngự tốt. Không có thêm bàn nào ở hiệp hai và trận đấu hạ màn với chiến thắng của Ninh Bình.

Ở trận đấu cùng giờ, Hải Phòng hòa SLNA 2-2 trên sân Lạch Tray. Phút 13, Hồ Minh Dĩ tạt bóng từ vị trí phạt góc, Milan Makaric đánh đầu mở tỷ số. Phút 43, đội khách mới gỡ hòa. Trong tình huống ban bật mượt mà của SLNA, thủ thành Nguyễn Văn Toản đẩy bóng ra đúng vị trí Luizao đang ập vào đá bồi. Số 77 không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn dễ dàng.

Phút 57, Luizao ghi bàn thứ 2 khi volley điệu nghệ sau nỗ lực đột phá của Abdel-Amine Trần Đức Vinh. Sau đó, Hải Phòng phải đá thiếu người khi Lê Mạnh Dũng nhận thẻ vàng thứ hai vì phạm lỗi với Joseph Onoja. Tuy nhiên, đội bóng đất cảng vẫn kịp ghi thêm 1 bàn để giữ lại 1 điểm trên sân nhà. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-2.

Ninh Bình Bắc Ninh ảnh 1

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Nam Giang

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