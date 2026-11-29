MU tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng khi nhận thất bại 0-4 trước Brentford ngay tại Old Trafford ở vòng 12 Premier League khuya 28/11.

Pochettino bị chỉ trích vì 2 cầu thủ MU. Ảnh: Reuters.

Trong trận đấu sân nhà đầu tiên dưới thời Mauricio Pochettino, những quyết định sử dụng nhân sự của chiến lược gia người Argentina đang trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Senne Lammens là một trong những cái tên gây thất vọng lớn nhất. Thủ môn người Bỉ bị đánh giá mắc lỗi ở hai bàn thua trước Brentford. Phong độ thiếu ổn định của anh càng khiến hàng phòng ngự "Quỷ đỏ" trở nên mong manh trong giai đoạn đội bóng đang phải vật lộn ở nhóm cuối bảng.

Tuy nhiên, Pochettino cũng không thể tránh khỏi trách nhiệm. Nhà cầm quân này bị chỉ trích vì những lựa chọn nhân sự trong đội hình xuất phát. Thay vì sử dụng các phương án tấn công giàu kinh nghiệm như Bryan Mbeumo và Matheus Cunha, ông lại trao cơ hội cho Joshua Zirkzee và Patrick Dorgu.

Zirkzee (giữa) gây thất vọng. Ảnh: Reuters.

Đây là quyết định gây nhiều tranh cãi bởi Zirkzee và Dorgu mới ghi tổng cộng 16 bàn cho MU trong hai mùa giải, trong khi riêng Brentford đã có 24 bàn thắng ở mùa này.

Zirkzee được đánh giá có khả năng phối hợp tốt, đặc biệt trong những trận đấu tại đấu trường châu Âu với nhịp độ chậm hơn. Tuy nhiên, tiền đạo người Hà Lan thường gặp khó khăn tại Premier League do khả năng xử lý bóng thiếu tốc độ. Trước Brentford, anh bỏ lỡ nhiều cơ hội thuận lợi, trong đó có những tình huống có thể giúp MU trở lại trận đấu.

Dorgu cũng không thể tận dụng cơ hội được trao khi liên tục bỏ lỡ những pha bóng nguy hiểm trong vòng cấm. Trong khi đó, Amad Diallo chưa duy trì được phong độ kể từ khi Ruben Amorim rời đội bóng.

Ngược lại, tài năng trẻ Shea Lacey đang gây ấn tượng mỗi khi được tung vào sân. Đây có thể là cơ sở để Pochettino cân nhắc trao cho cầu thủ trưởng thành từ học viện Carrington nhiều cơ hội hơn.

Trong ba trận Premier League gần nhất, MU đã để thủng lưới 12 bàn (4 bàn thua mỗi trận) và hiện rơi xuống vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng. Nguy cơ phải chơi ở Championship mùa tới đang trở nên rõ ràng hơn khi nhiều cầu thủ không đáp ứng được kỳ vọng.

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB

CĐV Manchester United phẫn nộ CĐV MU gây chú ý với những biểu ngữ phản đối giới chủ CLB trong trận hòa 4-4 trước Aston Villa tại Premier League 2026/27 rạng sáng 9/11.