Manchester United áp đảo nhiều chỉ số trước Brentford, nhưng vẫn nhận thất bại 0-4 khó tin tại vòng 12 Premier League tối 28/11.

Chỉ số xG của MU (2,41) còn nhỉnh hơn Brentford (2,30), nhưng đội chủ nhà không ghi nổi bàn thắng.

Nhìn vào bảng thống kê sau trận, tỷ số tại Old Trafford thực sự tạo ra cảm giác vô lý. MU kiểm soát bóng 59%, tung tới 25 cú sút, trong đó có 8 lần trúng đích. Brentford chỉ có 12 cú sút và 4 lần đưa bóng đi trúng khung thành. Đội chủ nhà cũng thực hiện 415 đường chuyền chính xác, đạt tỷ lệ 83%, cao hơn đáng kể so với 252 đường chuyền và tỷ lệ 74% của đối thủ.

Thậm chí, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của MU đạt 2,41, nhỉnh hơn mức 2,30 của Brentford. Những con số này cho thấy đội bóng của Mauricio Pochettino không hoàn toàn lép vế, thậm chí tạo ra sức ép và cơ hội đủ để nghĩ đến một kết quả tích cực.

Tuy nhiên, bóng đá không được quyết định bằng số lần dứt điểm hay tỷ lệ kiểm soát bóng. MU có 3 cơ hội lớn nhưng bỏ lỡ cả 3. Trong khi đó, Brentford tạo ra 4 cơ hội lớn và chỉ bỏ lỡ một lần. Khả năng tận dụng thời cơ của hai đội tạo nên khác biệt rất lớn.

Thống kê sau trận MU 0-4 Brentford.



Sự tương phản còn nằm ở cách phòng ngự. MU để Brentford ghi 4 bàn chỉ sau 12 cú sút. Đội khách không cần kiểm soát bóng nhiều, nhưng biết cách khai thác những khoảng trống và trừng phạt sai sót của đối thủ.

Những pha xử lý thiếu chắc chắn của hàng thủ, đặc biệt trong các tình huống tranh chấp và bọc lót, khiến nỗ lực tấn công của MU trở nên vô nghĩa. Yoro là một trong những cầu thủ gây thất vọng khi mắc lỗi ở bàn thua thứ hai và có tình huống truy cản Kevin Schade gây tranh cãi trong vùng cấm ở phút 61.

Thất bại 0-4 vì thế không đơn thuần phản ánh sự chênh lệch về thế trận. MU tạo ra đủ cơ hội để ghi bàn, nhưng thiếu sự sắc bén ở phía trước và sự chắc chắn ở phía sau. Pochettino có thể nhìn vào những thống kê tích cực để tìm điểm tựa, nhưng không thể né tránh thực tế: một đội bóng muốn thoát khủng hoảng không thể vừa bỏ lỡ cơ hội, vừa phòng ngự dễ dãi như vậy.