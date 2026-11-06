Quang Dương sẽ góp mặt tại APP Ho Chi Minh City Open 2026, giải pickleball quốc tế có tổng tiền thưởng 50.000 USD và quy tụ hơn 1.500 VĐV tại TP.HCM.

Quang Dương tranh tài ở giải pickleball 50.000 USD tại TP.HCM.

APP Ho Chi Minh City Open 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 13/12 tại VIAS Pickleball Academy, đánh dấu lần đầu hệ thống APP Asia Tour tổ chức một chặng đấu tại Việt Nam.

Giải dự kiến quy tụ hơn 1.500 VĐV, tranh tài ở 51 nội dung trên 21 cụm sân. Tổng tiền thưởng của giải lên tới 50.000 USD , với hệ thống thi đấu trải rộng từ chuyên nghiệp, Senior PRO, phong trào đến nhóm VĐV trẻ.

Quang Dương là một trong những cái tên đáng chú ý nhất của chặng đấu tại TP.HCM. Tay vợt gốc Việt sẽ tranh tài cùng nhiều VĐV quốc tế như Megan Fudge, Sofia Sewing, Vivian Glozman, Roos van Reek, Richard Livornese, Jack Munro và Tanner Tomassi.

Ở hệ PRO, các VĐV cạnh tranh tại 5 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ. Việc có mặt của nhiều tay vợt quốc tế giúp chất lượng chuyên môn của giải được đẩy lên đáng kể, trong bối cảnh pickleball đang phát triển nhanh tại Việt Nam.

Sự xuất hiện của Quang Dương cũng là điểm nhấn lớn về sức hút. Anh thuộc nhóm VĐV pickleball gốc Việt được người hâm mộ trong nước quan tâm nhiều nhất và từng tạo chú ý tại nhiều giải đấu quốc tế.

Ngoài nhóm VĐV chuyên nghiệp, APP Ho Chi Minh City Open còn dành nhiều nội dung cho phong trào và các tay vợt trẻ. Hai VĐV nam, nữ dẫn đầu bảng xếp hạng mùa 2026 sẽ nhận suất tham dự trại huấn luyện 3 ngày tại APP Next Academy, dự kiến tổ chức vào tháng 5 hoặc tháng 6/2027.

Chặng đấu tại TP.HCM được xem là bước mở rộng đáng chú ý của APP Asia Tour tại Đông Nam Á. Với quy mô hơn 1.500 VĐV cùng quỹ thưởng 50.000 USD , giải không chỉ tạo thêm sân chơi cho các tay vợt trong nước mà còn đưa pickleball Việt Nam tiếp cận gần hơn với hệ thống thi đấu quốc tế.

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