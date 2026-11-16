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Thể thao

300 tay vợt tranh tài trong mưa tại giải pickleball ở TP.HCM

  • Thứ hai, 16/11/2026 14:23 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Hôm qua (15/11), hơn 300 tay vợt đã tranh tài ở 4 nội dung tại giải pickleball do Báo Tiền Phong tổ chức ở TP.HCM.

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Các tay vợt tranh tài quyết liệt tại giải. Ảnh: Ban tổ chức.

Giải pickleball Cúp Báo Tiền Phong - Hội doanh nhân trẻ TP.HCM 2026 có 4 nội dung gồm đôi nam dưới 40 tuổi, đôi nam trên 40 tuổi, đôi nam nữ dưới 40 tuổi và đôi nam nữ trên 40 tuổi. Giải đấu có chất lượng chuyên môn, các trận đấu diễn ra quyết liệt ngay từ vòng loại trực tiếp. Các tay vợt bán chuyên có những tình huống xử lý được nhiều kỹ thuật khó.

Sau một ngày thi đấu, ban tổ chức đã xác định các cặp đôi chiến thắng ở 4 nội dung. Ở nội dung đôi nam nữ dưới 40 tuổi, cặp Thanh - Xuân Trường giành giải nhất, cặp Thanh Diễn - Đức Hùng đạt giải nhì, đồng giải ba thuộc về cặp Trọng Hưng - Suri Nguyễn và Nhứt Hưng - Thị Mai.

Đến nội dung đôi nam nữ trên 40 tuổi, cặp Ngọc Tú - Mạnh Hùng đoạt giải nhất, giải nhì thuộc về cặp Bá Phúc - Phương Thảo, đồng giải ba là cặp Văn Mạnh - Thị Hà và Lê Phương - Như Thủy.

Ở hai bảng đấu nam, cặp Trọng Thảo - Đức Hận xuất sắc giành giải nhất nội dung đôi nam dưới 40 tuổi, cặp Anh Xuân - Thế Hải bước lên ngôi vô địch đôi nam trên 40 tuổi.

Giải đấu có sự đồng hành của dàn đại sứ, người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2026 như Lưu Phương Anh, Nguyễn Hồng Hạ Nghi, Phạm Vân Hà... và các người đẹp Hoa hậu Việt nam 2024 Trần Huyền Cơ và Võ Thị Thanh Bình.

Giải diễn ra nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Báo Tiền Phong xuất bản số đầu tiên (16/11/1953 - 16/11/2026), được kỳ vọng trở thành cầu nối gắn kết những người yêu thích pickleball tại TP.HCM.

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Thanh Hà - Minh Toản

Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM Lương Xuân Trường Pickleball thể thao Báo Tiền Phong TP.HCM hoa hậu

  • Lương Xuân Trường

    Lương Xuân Trường

    Lương Xuân Trường là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam thuộc lứa Học viện HAGL-JMG. Năm 2015, Xuân Trường cùng lứa cầu thủ khóa 1 học viện HAGL – JMG được chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đôn lên đá V.League 2015 trong màu áo câu lạc bộ HAGL. Ngày 28/12/2015, Xuân Trường chuyển sang thi đấu cho CLB Hàn Quốc Incheon United, đội đang thi đấu tại K League Classic, theo diện cho mượn trong 2 năm, với mức phí chuyển nhượng được cho là khoảng 300.000 USD/năm. Vào 21/12/2016, Xuân Trường chuyển từ Incheon United sang Gangwon FC dưới dạng hợp đồng cho mượn thời hạn 1 năm. Tuy nhiên trong năm 2017, Xuân Trường cũng chỉ được đá 3 trận ở Gangwon United, với thời gian 152 phút.

    Bạn có biết: Bàn thắng quốc tế đầu tiên của Xuân Trường ghi cho ĐT Việt Nam vào lưới CHDCND Triều Tiên ngày 16/10/2016 trên SVĐ Thống Nhất (TP.HCM).

    • Ngày sinh: 28/04/1995
    • Chiều cao: 1.78 m
    • Vị trí: Tiền vệ

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