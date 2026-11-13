Hơn 1 triệu người chạy bộ, gây quỹ hơn 3 tỷ đồng

Sau 23 ngày, giải chạy trực tuyến UpRace 2026 ghi nhận gần 3 triệu km và gây quỹ hơn 3 tỷ đồng.

Buổi chạy trực tiếp tại TP.HCM ngày 1/11 thu hút gần 3.000 người tham gia.

Theo ban tổ chức, hơn 1 triệu người tham gia mùa giải diễn ra từ ngày 10/10 đến 1/11. Thành tích được ghi nhận qua ứng dụng UpRace, với các nhóm chạy tại trường học, doanh nghiệp và nhiều địa phương. Ngày cuối giải, buổi chạy trực tiếp tại TP.HCM thu hút gần 3.000 người, trong đó có HLV trưởng đội tuyển ba môn phối hợp Việt Nam Phạm Thúy Vi.

Ba trường đại học tại TP.HCM gồm Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHQG TP.HCM) có hơn 3.200 sinh viên, giảng viên và cán bộ tham gia, đóng góp gần 11.000 km. Tại các địa phương, Hội Bảo trợ Người khuyết tật Việt Nam phối hợp tổ chức các buổi chạy bộ và đi bộ ở Thái Nguyên, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Trong số tiền gây quỹ, hơn 1,1 tỷ đồng dự kiến được chuyển cho Quỹ Vì Tuổi trẻ Vùng cao và Hải đảo. Khoản tiền này dùng để hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh vùng biển đảo và con em cán bộ, chiến sĩ các lực lượng chấp pháp.

Hội Bảo trợ Người khuyết tật Việt Nam dự kiến nhận hơn 1,8 tỷ đồng để hỗ trợ vốn và sinh kế cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Một phần kinh phí sẽ được dùng để hỗ trợ máy tính, điện thoại thông minh và thiết bị học trực tuyến cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.